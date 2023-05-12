ads

عاجل .. مرتضي منصور يرفع راية العصيان بعد رحيله عن الزمالك بسبب الخطيب وإدارة الأهلي

عاجل.. مرتضي منصور يرفع راية العصيان بعد رحيله عن الزمالك بسبب الخطيب وإدارة الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مرتضي منصور يرفع راية العصيان بعد رحيله عن الزمالك بسبب الخطيب وإدارة الأهلي، أكد مرتضى منصور أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لايستطيع حل مجلس إدارة الزمالك أوتعيين لجنة أو قائم بأعمال رئيس للنادي.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الزمالك: “ليس من حق وزير الشباب والرياضة حل المجلس أو تعيين لجنة أو تعيين قائم بالأعمال”.

وأضاف:” سؤالي واضح لوزير الرياضة هل فعلتها في الأهلي وطلبت تعيين قائم بأعمال للعامري فاروق ولا أنت بتترعب من الخطيب؟ “.

وشدد مرتضى:” هل طلبت من الزمالك تعيين قائم بأعمال مصطفى هدهود بعد رحيله من الزمالك؟، لم يحدث”.

وأختتم: “لكن حين سأرحل في الوقت الحالي أنا واولادي، قل لنا هتجيب فلوس منين لمرتبات الموظفين والعمال”.

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق أنه قرر الرحيل عن النادي هو ونجليه أحمد مرتضى عضو المجلس والمشرف على ألعاب الصالات، وأمير مرتضى المشرف على الكرة وعدم مسؤوليتهم عن أي ملف في النادي.

وتواجد مرتضى منصور في مجمع صالات الكاراتيه والجودو بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة، وذلك في مؤتمر صحفي للحديث عن آخر المستجدات في النادي.

وقال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "صاحب العزبة ساب العزبة هو وأولاده وشيلوا المسؤولية".

وأضاف: "اتركوا وزير الشباب والرياضة يفرح هو ومحمود الخطيب، ونحن أعضاء عاملين في النادي وتحت أمر الزمالك في أي وقت".

من جانبه قال أحمد مرتضى منصور: "لن نقوم بتنصيب أحد من المجلس قائم بالأعمال لرئاسة النادي، لو يريد الوزير حل المجلس بأكمله فليفعلها، لن أخون رئيس النادي، لو يريد الوزير حل المجلس فليفعل ذلك وسوف أرحل معهم".

مرتضى منصور استقالة مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور مرتضى منصور اليوم مستشار مرتضي منصور استقاله امير مرتضى أحمد مرتضى منصور امير مرتضى منصور اجتماع مرتضي منصور حلقة مرتضى منصور أزمة مرتضي منصور الزمالك الخطيب محمود الخطيب الأهلي اخبار الاهلي اليوم
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

رابـط: استعلم عن مخالفات المرور برقم السيارة مجانًا 2023 وكيفية التظلم.. الاستعلام عن مخالفات السيارات بالرقم القومي

بالـرقم القومي: الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 للأفراد المخالفات الجديدة.. استعلام عن مخالفات المرور مجانًا

عاجل.. مرتضى منصور يهدد جماهير الزمالك في يوم رحيله

انهيار في السوق السوداء وسعر الدولار يتراجع بشكل كبير

وفر فلوس المشروب.. قناة مفتوحة تنقل مباراة ميلان ضد انتر ميلان milan vs inter في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

عاجل.. أمير وأحمد مرتضى يرحلون عن القلعة البيضاء بعد والديهما

الآن مشاهدة مباراة يوفنتوس وإشبيلية لايف بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الأوروبي

عاجل.. مرتضي منصور يرفع راية العصيان بعد رحيله عن الزمالك بسبب الخطيب وإدارة الأهلي