عاجل .. مرتضي منصور يرفع راية العصيان بعد رحيله عن الزمالك بسبب الخطيب وإدارة الأهلي

مرتضي منصور يرفع راية العصيان بعد رحيله عن الزمالك بسبب الخطيب وإدارة الأهلي، أكد مرتضى منصور أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لايستطيع حل مجلس إدارة الزمالك أوتعيين لجنة أو قائم بأعمال رئيس للنادي.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الزمالك: “ليس من حق وزير الشباب والرياضة حل المجلس أو تعيين لجنة أو تعيين قائم بالأعمال”.

وأضاف:” سؤالي واضح لوزير الرياضة هل فعلتها في الأهلي وطلبت تعيين قائم بأعمال للعامري فاروق ولا أنت بتترعب من الخطيب؟ “.

وشدد مرتضى:” هل طلبت من الزمالك تعيين قائم بأعمال مصطفى هدهود بعد رحيله من الزمالك؟، لم يحدث”.

وأختتم: “لكن حين سأرحل في الوقت الحالي أنا واولادي، قل لنا هتجيب فلوس منين لمرتبات الموظفين والعمال”.

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق أنه قرر الرحيل عن النادي هو ونجليه أحمد مرتضى عضو المجلس والمشرف على ألعاب الصالات، وأمير مرتضى المشرف على الكرة وعدم مسؤوليتهم عن أي ملف في النادي.

وتواجد مرتضى منصور في مجمع صالات الكاراتيه والجودو بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة، وذلك في مؤتمر صحفي للحديث عن آخر المستجدات في النادي.

وقال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "صاحب العزبة ساب العزبة هو وأولاده وشيلوا المسؤولية".

وأضاف: "اتركوا وزير الشباب والرياضة يفرح هو ومحمود الخطيب، ونحن أعضاء عاملين في النادي وتحت أمر الزمالك في أي وقت".

من جانبه قال أحمد مرتضى منصور: "لن نقوم بتنصيب أحد من المجلس قائم بالأعمال لرئاسة النادي، لو يريد الوزير حل المجلس بأكمله فليفعلها، لن أخون رئيس النادي، لو يريد الوزير حل المجلس فليفعل ذلك وسوف أرحل معهم".