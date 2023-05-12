رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان يتفقد مواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين "

الاقتصاد
بوابة الفجر

قام المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين "، حيث تم المرور على الأعمال الجارية لاستكمال مشروع وحدات منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بعدد 298 عمارة، وذلك في إطار الاهتمام بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان.


كما قام المهندس علاء منيع، بالمرور على استكمال الأعمال بالحي الحادى والعشرين، وتشمل تنفيذ 178 عمارة بالمرحلة الخامسة ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين "، بجانب المرور على الأعمال الجاري تنفيذها بالحي العشرين بعدد 98 عمارة ضمن المبادرة نموذج ( 3 غرف + صالة)  بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق من " مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي".


وأشار المهندس علاء منيع، إلى أنه تم المرور على  الطرق لمتابعة استكمال الأعمال الجارية بمنطقة ( 5 أ ) من أعمال طبقة الأساس والطبقة الرابطة بالمنطقة الصناعية،  لتسهيل حركة التنقل بالمنطقة، كما تم المرور على استكمال أعمال الطرق الداخلية ( c1 ) بالمنطقة الصناعية.


وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة  بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، وبالجودة المطلوبة، سواء مشروعات  الإسكان والمرافق،  وكذا رفع كفاءة الطرق، طبقًا للبرامج الزمنية المتفق عليها.
 

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