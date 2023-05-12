مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا ، ينتظر عشاق النادي الأهلي بفارغ الصبر موعد مباراتهم المصيرية في دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي، والتي ستقام مساء يوم الجمعة الموافق 12 مايو 2023، وتعتبر هذه المباراة الحاسمة في مسيرة القلعة الحمراء في البطولة القارية، ويترقب الجميع مشاهدة تألق فريقهم المفضل في الملعب.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة وحامية الوطيس، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل من البطولة. وسيتابع عشاق الأهلي المباراة عبر القنوات الناقلة المختلفة، ويترقبون التشكيلة التي سيخوض بها فريقهم المفضل هذه المباراة الحاسمة.

ويعد الأهلي من أقوى الفرق في القارة الإفريقية، ويتمتع بجماهيرية واسعة في العالم، ولذا يترقب الجميع مشاهدة تألق الفريق في الملعب وتحقيق الفوز في هذه المواجهة المصيرية، لذا، تأكد من أن تكون هناك لمشاهدة هذه المباراة الحاسمة والمثيرة بين الأهلي والترجي التونسي.

تأتي مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2022/2023، وتعد هذه المواجهة المثيرة فرصة للفريقين للتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة.

وقد نجح الأهلي في تحقيق الفوز على بطل تونس في العديد من المواجهات التي جمعت بينهما عبر التاريخ، حيث تفوق الفريق الأحمر على الترجي بشكل ملحوظ.

وستقام المباراة المنتظرة على أرض ملعب استاد حمادي العقربي في مدينة رادس التونسية، ويترقب الجمهور وعشاق الفريقين هذه المواجهة المثيرة بفارغ الصبر، وسيحرص كل فريق على الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة، لذا من المتوقع أن تكون المباراة حامية الوطيس ومليئة بالتشويق والإثارة.

إنها فرصة للفريقين لإظهار مهاراتهم وقوتهم في الملعب، وستشهد المباراة تنافسًا قويًا بين الفريقين، وسيسعى الأهلي للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، فيما يسعى الترجي التونسي للعودة بالنتيجة الإيجابية إلى ملعبه في مباراة الإياب.

أنهى فريق الأهلي مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في المركز الثاني لمجموعته، حيث كان التركيز على تأهل الفريق إلى المرحلة الإقصائية من البطولة، وتم وضع الفريق في مجموعة صعبة تضم صن داونز الجنوب إفريقي، ولكن الفريق نجح في الوصول إلى دور الثمانية.

وقد واجه الأهلي فريق الرجاء الرياضي المغربي في دور الثمانية، ونجح الفريق الأحمر في الفوز على الفريق المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، مما أهله للمرحلة المقبلة من البطولة.

وتمتلك الأهلي تاريخًا حافلًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويسعى الفريق إلى العودة إلى سكة الانتصارات وتحقيق اللقب الغائب عنه منذ عام 2020، وبعد تأهله لدور الأربعة، يعتبر الفريق المنافس القوي في البطولة، ويتطلع الجمهور لمشاهدة تألقهم في المراحل القادمة من البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي الجمعة 12 مايو عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، وعند الساعة 9:00 مساء بتوقيت المغرب وتونس، وهو الموافق 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والبحرين وقطر، والساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات.

ملعب مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي على أرض ملعب استاد حمادي العقربي في رادس بالعاصمة تونس.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي التونسي

يخوض الأهلي مباراة الترجي بتشكيلة ينتظر أن تضم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي وأحمد قندوسي/ أليو ديانج ومروان عطية.

في خط الهجوم: أحمد عبدالقادر ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

تقوم قناة بي إن سبورتس بنقل مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي الجمعة 12 مايو 2023 الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، حيث تمتلك القناة القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

ويتم نقل المباراة بين الأهلي والترجي عبر قناة

بي إن سبورتس 4 أتش دي beIN Sports HD 4

تردد قناة بي إن سبورتس 4 إتش دي الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي

1. التردد (ميجا هرتز) 12604

2. معدّل استقطاب الموجة أفقي

3. معدّل الترميز 2750

4. معدّل تصحيح الخطأ 2/

5. إشارة ارسال البث DVB-S2

تقوم القناة الرياضية التونسية الأولى الأرضية ببث المباراة أيضًا

معلق مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

يقوم المعلق الليبي الشهير محمد بركات بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي والترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر قناة بي إن سبورتس.

استعدادات الأهلي لمباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى تونس يوم الثلاثاء الماضي على متن طائرة خاصة، ودخل الفريق في تدريبات جادة في اليوم التالي مباشرة، استعدادًا للمباراة المرتقبة ضد الترجي بطل تونس.

وعقد المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، محاضرة مطولة على هامش مران الفريق الأحمر، حيث قدم بعض لقطات الفيديو للمنافس وطريقة لعبه، سواء داخل أو خارج أرضه. وحذر كولر اللاعبين من أن المنافس يمتلك لاعبين جيدين ويقودهم مدرب رائع وهو نبيل معلول، وأكد على أهمية التركيز والانتباه في الملعب، وضرورة العمل بجدية وتحقيق الفوز في المباراة.

ويسعى الأهلي إلى الاستفادة من تدريباتهم الجادة والمحاضرة المطولة التي قدمها كولر للفريق، وتوفير كل الأسباب التي تساعدهم على الفوز في المباراة المرتقبة، ويأمل الجمهور وعشاق الأهلي أن يحقق الفريق الأحمر الفوز ويتأهل للمرحلة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويستمر في مسيرة الصعود نحو اللقب الغائب عنه منذ عام 2020.

حذر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي لاعبيه من الانخداع بغيابات فريق الترجي واللعب دون جمهوره، وأشار إلى أن الترجي التونسي يمتلك مميزات عدة، أبرزها اللعب الجماعي وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم.

وأوضح المدرب أنه يجب على الفريق بدء المباراة بضغط بطول الملعب لإحراز هدف مبكر يصدر القلق للمنافس، وطالب اللاعبين باستغلال أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف، خاصة مع تميز المنافس بدفاع قوي ومميز.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز في المباراة المرتقبة، ويعتقد المدرب السويسري أن الاستفادة من الفرص المتاحة وتسجيل الأهداف في وقت مبكر قد يكون مفتاح الفوز. ويعمل الفريق الأحمر جاهدًا لتحقيق هذا الهدف والتأهل إلى المرحلة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتحقيق اللقب الأغلى في القارة الإفريقية.