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مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر يلا شوت اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر يلا شوت اليوم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر
بوابة الفجر

قمة رادس espérance-tunis-vs-al-ahly، مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر يلا شوت اليوم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستشهد بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي 2022-2023 مواجهة نارية بين الأهلي المصري والترجي التونسي في نصف نهائي البطولة، ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى على ملعب رادس، المعقل الرئيسي للفريق التونسي.

ويعد الأهلي والترجي من أشهر الأندية في القارة الإفريقية، حيث حقق كل فريق العديد من الألقاب والإنجازات على مدار تاريخهما. وستكون هذه المواجهة الحاسمة فرصة لكل فريق لإثبات جدارته والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة.

ويتطلع الجمهور وعشاق الكرة الإفريقية إلى مشاهدة هذه المواجهة الشرسة والمثيرة بين العملاقين الأفريقيين، حيث يسعى الأهلي إلى استمرار نجاحه وتحقيق اللقب الأغلى في القارة، في حين يسعى الترجي للعودة إلى مسار الانتصارات وتحقيق اللقب الذي غاب عنه منذ عام 2018.

موعد مباراة الأهلي والترجي (ذهابا وإيابا)

تحتضن مدينة رادس التونسية مواجهة نارية بين الفريقين الأهلي المصري والترجي التونسي، في إطار نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي 2022-2023. وتقام المباراة الأولى بين الفريقين على ملعب رادس يوم الجمعة الموافق 12 مايو عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وسيدير مباراة الذهاب الحكم الكيني بيترو أويرو كاماكو، بمساعدة الثنائي سورو فاتسواني وجيلبرت شيرويوت، والحكم الرابع الصومالي عمر عبدالقادر، وسيتولى الحكم الجزائري مصطفى غربال مهمة إدارة تقنية الفيديو في لقاء الذهاب، ويساعده مقرن جوراري.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في القاهرة يوم الجمعة الموافق 19 مايو، وقد أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الموريتاني دحان بيده، ويساعده جيرسون إيمليانو وحمدين ديبا، والحكم الرابع الإيفواري إبراهيم كالو.

ويتطلع الجمهور وعشاق الكرة الإفريقية إلى مشاهدة هذه المواجهة الحاسمة التي يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز فيها والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة، ويعد الأهلي والترجي من أكثر الأندية نجاحًا في القارة الإفريقية، ولذلك يتوقع الجمهور أن يكون اللقاء مثيرًا ومشوقًا بين الفريقين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والترجي الجمعة 12 مايو

بين سبورتس 4

القناة التونسية الرسمية

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