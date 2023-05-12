مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم دوري أبطال إفريقيا « يلا شوت »

يوفر «الفجر الرياضي » أخبار مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مع تقديم معلومات شاملة عن مباراة اليوم تشمل: موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة، تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي، تشكيل الأهلي والترجي، مشوار الأهلي والترجي في دوري الأبطال، حكم مباراة الأهلي والترجي، تاريخ مواجهات الأهلي والترجي.

مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن لحظة بلحظة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

إذا كنت من محبي كرة القدم وترغب في متابعة مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي 2022-2023، يمكنك متابعة كافة تفاصيل المباراة بث مباشر الآن لحظة بلحظة من خلال المواقع الرياضية والصفحات الرسمية للفريقين على مواقع التواصل الاجتماعي.

يتميز بث مباراة الأهلي والترجي بالتحليل الفني والتفاصيل الدقيقة لأحداث المباراة، حيث يتم تحديث البث المباشر بشكل مستمر منذ بداية المباراة وحتى إعلان النتيجة النهائية، مما يتيح للمشاهدين متابعة كافة الأحداث والتطورات بشكل مباشر وممتع.

وتمتع بمتابعة تحليل المباراة الشامل والتفاصيل المميزة التي يقدمها الخبراء والمحللون الرياضيون على الصعيد الإفريقي والعالمي، حيث يتم تحليل الأداء الفني والتكتيكي للفريقين وتسليط الضوء على أداء اللاعبين ومستواهم في المباراة.

لذا، انضم إلى جمهور كرة القدم العريض وتابع بث مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن لحظة بلحظة، وشارك في الحوار والتعليق على أحداث المباراة مع الجمهور الرياضي الآخر.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي 2022-2023 عبر قناة بين سبورت 4 المشفرة، وتعتبر بين سبورت أهم القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبجانب قناة بين سبورت 4، يمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر العديد من القنوات الرياضية المحلية والعالمية، مثل قناة أبو ظبي الرياضية، وقناة بي إن سبورتس، وقناة سكاي سبورتس، وغيرها من القنوات التي تنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا.

يأتي تردد قناة بين سبورت 4 وهي القناة الناقلة مباراة الأهلي والترجي اليوم بث مباشر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

حكم مباراة الأهلى والترجى التونسى في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسيكون الحكم الكيني بيتر كاماكو هو المسؤول عن إدارة المباراة. وسيساعده سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بينما سيكون الحكم الرابع الصومالي عمر عبدالقادر، كما سيتم استخدام تقنية الفيديو بمساعدة الجزائري مصطفى غربال ومواطنه مقرن جوراري.

وسيدير الحكم الموريتاني بيدا دحاني مباراة العودة في القاهرة يوم 19 مايو، وسيساعده حمدين ديبا من موريتانيا والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، في حين سيكون الحكم الغاني دانييل لاريا مسؤولًا عن تقنية الفيديو وسيساعده المغربي سمير جزاز.

يأمل عشاق كرة القدم في رؤية مباراة مثيرة وعادلة بقيادة هذه الحكام المتميزين، حيث يتوقع أن تكون المواجهة بين الأهلي والترجي من أقوى المباريات في دوري أبطال إفريقيا لهذا العام.

موعد مباراة الأهلي والترجي اليوم بتوقيت مصر في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يأتي موعد مباراة الأهلي والترجي اليوم وفق جدول مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر.

ويوافق موعد مباراة الترجي ضد الأهلي اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس.

ويأتي موعد مباراة الترجي ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب والجزائر.

ويوافق موعد الأهلي اليوم ضد الترجي في تمام الساعة 11 مساء في الإمارات.

ويأتي ماتش الأهلي والترجي اليوم الساعة 10 مساء بتوقيت الأردن.

ويأتي موعد مباراة الأهلي والرجاء الساعة 9 مساء بتوقيت السودان.

ويأتي موعد الأهلي اليوم في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت الكويت وقطر.

كيف وصل الأهلي والترجي لدور نصف نهائي دوري الأبطال؟

يخوض النادي الأهلي المصري مواجهة قوية أمام نادي الترجي التونسي اليوم، الجمعة، في إطار مباراة الذهاب من دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022/2023. وتقام المباراة على ملعب استاد رادس في تونس، ولكنها ستقام دون جماهير، بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف منع جماهير الترجي من الحضور إلى الملعب في 4 مباريات، بسبب أحداث الشغب التي شهدها لقاء الترجي مع شبيبة القبائل في دور الربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقد وصل النادي الأهلي إلى هذا الدور من البطولة بعدما تغلب على نادي الرجاء المغربي في مباراتي الذهاب والعودة في دور الثمانية. ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتعزيز آماله في التأهل إلى المباراة النهائية والفوز باللقب للمرة العاشرة في تاريخه.

من جانبه، وصل نادي الترجي إلى دور النصف النهائي بعد فوزه على نادي شبيبة القبائل الجزائري في مباراة الذهاب (1-0)، والتعادل (1-1) في مباراة العودة. ويتطلع الترجي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم للوصول إلى المباراة النهائية والتنافس على اللقب للمرة الثالثة على التوالي والعاشرة في تاريخه.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

ويجد الفريقان في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم منافسة شديدة من أندية قوية أخرى، ومن بينها نادي الوداد المغربي الذي سيواجه صن داونز الجنوب إفريقي غدًا السبت في نفس الدور من البطولة. ويتنافس الأندية الأربعة هذه على الفوز باللقب الأفريقي الأهم والأبرز على مستوى الأندية في القارة السمراء، وسيحتدم التنافس في مباريات الذهاب والعودة حتى يتم تحديد الفريقين اللذين سيتأهلان إلى المباراة النهائية.

مباراة الأهلي والترجي دون جمهور بقرار الاتحاد الإفريقي

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طعن نادي الترجي الرياضي التونسي على العقوبات التي صدرت ضده من لجنة الانضباط، والتي تتضمن منع الجماهير من حضور 4 مباريات على أرضه، ووقف تنفيذ 2 منها لمدة سنة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 300 ألف دولار، وبسبب هذه العقوبات، سيتم تطبيقها على مباراة الأهلي والترجي التونسي التي تقام اليوم على ملعب رادس في تونس.

ويأتي ذلك بعد تمسك الاتحاد الإفريقي بالعقوبات الموقعة على الترجي، وذلك بعد الأحداث الشغب التي شهدها لقاء الترجي وشبيبة القبائل في دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وبسبب هذه الأحداث، تم منع الترجي من حضور الجماهير لـ 4 مباريات على أرضه، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المذكورة أعلاه.

وبهذا، سيضطر الترجي لخوض مباراة الأهلي اليوم دون جماهير، وهو ما قد يؤثر على أداء الفريق، خاصة وأنه يخوض مباراة صعبة ضد فريق مصري قوي يسعى لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة.

غياب 6 لاعبين من الترجي عن مباراة الأهلي اليوم

أعلن نادي الترجي التونسي عن غياب 6 لاعبين عن صفوفه قبل مواجهة النادي الأهلي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وجاء الإعلان عن الغيابات عبر موقع النادي الرسمي، وتضمنت القائمة كل من: معز بن شريفية، غيلان الشعلالي، رياض بن عياد، هاني عمامو، حمدو الهوني، محمد أبوزريق شرارة.

وأوضح بيان نادي الترجي أنه يواجه أزمة في مواجهة الأهلي، بسبب الحرمان من حضور الجماهير، وذلك بسبب العقوبة التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على النادي بعد حادثة الشغب التي شهدها لقاء الترجي مع شبيبة القبائل الجزائري في دور ربع النهائي من البطولة.

ويأتي غياب هؤلاء اللاعبين في ظل هذه الأزمة والتي قد تؤثر على أداء الفريق التونسي في المباراة الهامة، ومن المتوقع أن يعمل الترجي على تجاوز هذه الإشكالية وتحقيق الفوز على الأهلي في مواجهة اليوم، وذلك لتحسين فرصه في التأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

الكاف يوقع عقوبة على الترجي التونسي

وقد فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عقوبات على الترجي التونسي، تتضمن حرمان الفريق من حضور جماهيره في أربع مباريات، بالإضافة إلى تعليق تنفيذ العقوبة في مباراتين، وربط ذلك بتكرار الخطأ في الفترة الزمنية البالغة 12 شهرًا المقبلة. وهذه العقوبات تعد صدمة لجماهير الترجي التونسي.

وسوف يتم إقامة مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال في يوم الجمعة 19 مايو 2023، على ملعب القاهرة الدولي.

تراجع نتائج الترجي في الدوري التونسي

يواجه نادي الترجي التونسي العديد من الأزمات قبل مواجهته المرتقبة ضد نادي الأهلي في إطار نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد حرمانه من جماهيره في المباراة اليوم. وقد تعرض الترجي لهزيمتين متتاليتين أمام نادي الإفريقي والصفاقسي في مباريات الدوري التونسي، حيث خسر بهدف نظيف في كل مباراة.

وبعد لعب 6 مباريات في الدوري التونسي، يحتل الترجي المركز الخامس في الجدول برصيد 11 نقطة، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر 3 مباريات. ويتقدم عليه في الترتيب النجم الساحلي برصيد 18 نقطة، والإفريقي برصيد 14 نقطة، واتحاد بن فردان برصيد 13 نقطة، والمنستيري برصيد 11 نقطة، ولكن يتساوى الترجي مع المنستيري في النقاط ويتقدم عليه المنستيري بفارق الأهداف.

وهذه الأزمات التي يمر بها الترجي التونسي تزيد من حدة التحدي الذي سيواجهه أمام النادي الأهلي في مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسيحتاج الفريق إلى العمل بجدية وتحقيق الفوز للتأهل إلى المباراة النهائية.