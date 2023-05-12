يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا، يتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم صوب ملعب حمادي العقربي، المعروف بإسم "رادس"، الواقع في العاصمة التونسية تونس، حيث ستقام المباراة الأهم في المنطقة العربية والإفريقية لهذا العام، وهي مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفريقين الأهلي المصري والترجي التونسي.

تشتهر هذه المسابقة الأفريقية بمنافساتها الشديدة والمثيرة، وتجذب جماهير القارة والعالم بأسره، ويترقب الجميع هذه المباراة بفارغ الصبر لما تحمله من تحديات ومفاجآت.

سيتجمع الآلاف من مشجعي الفريقين في الملعب لدعم فرقهم، ولتقديم الحماس والدعم اللازم للاعبين في هذه المباراة المهمة. ومن المتوقع أن يكون الجو داخل الملعب مشحونًا بالحماس والتشجيع والصيحات العالية.

يتنافس الفريقان على الفوز في هذه المباراة، والتأهل للمرحلة النهائية من المسابقة. ويعتبر الفريق الأهلي المصري من أقوى الفرق في المسابقة، حيث يمتلك العديد من النجوم واللاعبين المميزين، بينما يعتبر الترجي التونسي فريقًا قويًا وله تاريخ طويل في المنافسات الأفريقية.

ستشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، وستكون فرصة للاعبين لإثبات أنفسهم وتحقيق الانتصار لفريقهم. ومن المتوقع أن تشهد المباراة تكتيكات واستراتيجيات مختلفة من الفريقين، وستكون مباراة شيقة وممتعة للمشاهدين.

وبهذا، ينتظر عشاق كرة القدم هذا الحدث الكروي الكبير بفارغ الصبر، وسيكون لهذه المباراة أهمية كبيرة في تحديد الفريق الذي سيتأهل للمرحلة النهائية في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي

وتنطلق مباراة النادي الأهلي والترجي يوم الجمعة المقبل الموافق ١٢ مايو في تمام الساعة العاشرة مساء على استاد حمادي العقربي "رادس" بتونس في "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

وتنقل قنوات beIN Sports مباراة النادي الأهلي والترجي كونها الناقل الحصري لمباريات البطولة الأفريقية، كما يمكن مشاهدة مباراة النادي الأهلي والترجي عبر البث المباشر على بوابة أخبار اليوم.

حكام مباراتى الأهلي والترجي

ويدير الكينى بيتر كاماكو مباراة النادي الأهلي والترجى فى ذهاب نصف النهائى الأفريقى على ملعب رادس، ويعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

بينما يدير الموريتاني بيدا دحاني مباراة العودة في القاهرة يوم 19 مايو، ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغاني دانييل لاريا حكما للفار ويساعده المغربي سمير جزاز.

بعثة الأهلي

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى تونس لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.