مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر يلا شوت الان يوتيوب..بث مباشر مباراة الاهلي كورة اون لاين

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر يلا شوت الان، سيحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المصري، مساء اليوم الخميس الموافق 12 مايو 2023، ضيفًا على استاد حمادي العقربي "رادس" في تونس، ليتقابل مع نظيره الترجي التونسي، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

مباراة الأهلي والترجي بث مباشر يلا شوت الان موعد انطلاق المباراة سيكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس (توقيت غرينتش +1)، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر (توقيت غرينتش +2).

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشريمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر عدة قنوات فضائية ومنصات رقمية، حيث ستكون المباراة متاحة للبث المباشر على العديد من القنوات الرياضية المصرية والتونسية، مثل قناة أون تايم سبورتس وبي إن سبورتس، بالإضافة إلى منصات البث الرقمي مثل beIN SPORTS CONNECT وON Sport Live.

على الصعيد الرياضي، يسعى الفريقان لتحقيق الفوز في المباراة الحاسمة هذه، للتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة، والمنافسة على اللقب الغالي. ويترقب الجماهير العربية والإفريقية هذا اللقاء بفارغ الصبر، لما يتمتع به الفريقان من نجوم ومواهب، وللتنافس الشديد الذي سيشهده الملعب والمنافسة الحامية بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والترجي التونسي، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، مساء اليوم الجمعة 12 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وجنوب إفريقيا، والتاسعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والحادية عشرة مساءً بتوقيت قطر والبحرين والسعودية، والثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ويُدير اللقاء الحكم الكيني بيترو اويرو كاماكو، على أن يتولى الحكم الموريتاني دحان بيده إدارة مباراة الإياب المقرر إقامتها في مصر 19 مايو الجاري.

تسعى نجوم النادي الأهلي المصري الملقب بـ "المارد الأحمر" إلى تحقيق الفوز بنتيجة مرضية خلال مواجهة اليوم أمام الترجي التونسي في مباراة الذهاب ضمن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويهدف لاعبو النادي الأهلي إلى تسهيل المهمة عليهم خلال مباراة الإياب التي ستجرى في مصر في 19 مايو الجاري، والحفاظ على فرحة جماهير القلعة الحمراء بعد تتويجهم بكأس السوبر المصري يوم الجمعة الماضية، حيث تمكن الفريق الأحمر من الفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله اللاعب التونسي علي معلول.

ومن المتوقع أن تكون المباراة شديدة الإثارة، وستشهد تنافسًا قويًا بين الفريقين، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وتسجيل الأهداف التي تتيح له التقدم في اللقاء، وتحقيق الفوز في النهاية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي

على الرغم من أنّ مباراة الأهلي والترجي التونسي ستقام مساء اليوم في استاد "رادس" بتونس دون حضور جماهيري، إلا أن جميع عشاق الساحرة المستديرة والمارد الأحمر سيتمكنون من متابعة أحداث المباراة عن بعد، من خلال مشاهدة قناة beIN Sports HD 4.

تُعد beIN Sports الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، والتي تُعد البطولة الأهم في القارة الإفريقية، وستقدم القناة تغطية حصرية وشاملة لمباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي، والتي ستكون متاحة للمشاهدين في جميع أنحاء العالم.

ويُمكن للجماهير العربية والإفريقية الاستمتاع بمشاهدة المباراة عبر شبكة beIN Sports المتاحة في العديد من الدول، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وسيكون لقاء الأهلي والترجي التونسي مباراة شديدة الإثارة والتنافس، ومن المتوقع أن يقدم الفريقان أداءً قويًا ومميزًا، حيث سيسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتقدم في المنافسة على اللقب الأهم في القارة السمراء.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي التونسي

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي لقاءه أمام نظيره الترجي التونسي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - اليو ديانج - بيرسي تاو - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

التشكيل المتوقع للترجي أمام الأهلي

كما من المتوقع أن يفتتح الترجي التونسي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الصدقي الدبشي.

خط الدفاع: محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - صابر بوجرين.

خط الهجوم: معتز الزدام - محمد علي بن حمودة - رشاد العرفاوي أو أنيس البدري.