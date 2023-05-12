بث مباشر الأهلي والترجي يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم يلا شوت

رد الثأر ES Tunis Vs Al Ahly SC اليوم، يتطلع محبي كرة القدم في مصر والعالم العربي إلى العثور على بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يحل نادي الأهلي المصري، الفريق الحاصل على أكبر عدد من بطولات دوري أبطال إفريقيا في التاريخ، ضيفًا على الترجي التونسي في مباراة مهمة جدًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يُقام هذا اللقاء مساء اليوم الجمعة وسيُلعب دون حضور جماهيري، بعد أن فرضت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عقوبات على الترجي بسبب الأحداث التي وقعت خلال مباراته ضد الشبيبة القيروانية.

ومن المتوقع أن يكون لقاء الأهلي والترجي التونسي مباراة شديدة الإثارة والتنافس، حيث يتطلع الفريق المصري إلى تحقيق فوز مهم في مباراة الذهاب، وخاصةً أنه سيحل ضيفًا على الترجي على أرضه وأمام جماهيره.

بينما يسعى الترجي من جانبه إلى تحقيق الفوز في المباراة والحصول على نتيجة إيجابية تمهد الطريق له للتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة.

ومن المتوقع أن يتابع العديد من عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي هذا اللقاء بشغف وحماس، ويترقبون بفارغ الصبر نتيجة المباراة وما سيحمله لهم من إثارة وتشويق.

وتقام مباراة الترجي ضد الأهلي في تمام الساعة 10 من مساء اليوم الجمعة، على ملعب رادس في إطار مواجهات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة امام الترجي بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، محمود كهربا، بيرسي تاو

بينما من المتوقع أن يبدأ الترجي المباراة أمام الأهلي بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: صدقي الدبشي.

في خط الدفاع: محمد أمين بن حميدة، ياسين مرياح، محمد امين توجاي، رائد بوشنيبة.

في خط الوسط: محمد علي بن رمضان، فوسيني كولبيالي، أنيس البدري.

في خط الهجوم: صابر بروعرين، رشاد العرفاوي، محمد علي بن محمودة.

وتذاع المباراة المرتقبة بين الأهلي والترجي عبر قناة بي إن سبورت 4، الناقل الحصري لجميع مباريات دوري ابطال افريقيا، وقناة التونسية الأرضية الرياضية.

وأسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة الأهلي ضد الترجي للمعلق الرياضي الشهير محمد بركات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

تذاع بطولة "دوري أبطال إفريقيا" فقط وحصريًا عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس بداية من دور المجموعات.

وستنقل مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف النهائي عبر شاشة قناة "beIN Sports HD 4" المخصصة لنقل الفاعليات الأفريقية.

من معلق مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مجريات مباراة الأهلي والترجي للمعلق الليبي الشهير "محمد بركات".

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

سيكون البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي عبر الإنترنت متاحًا بوسيلتين مدفوعتين.

الوسيلة الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود"، والأخرى هي الانضمام إلى خدمة بي إن كونكت.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

ما موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

تُقام مباراة الأهلي والترجي على ملعب حمادي العقربي الأولمبي "رادس" يوم الجمعة 12 مايو/ أيار 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت تونس.