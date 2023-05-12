يلاشوت al-ahly مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر كورة لايف رابط ماتش الأهلي والترجي

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لقاء espérance-tunis-vs-al-ahly، يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، حيث يحل الفريق المصري ضيفًا ثقيلًا على الملعب الأولمبي حمادي العقربي "رادس" في تونس.

يدخل الأهلي المباراة وهو في أفضل أحواله، حيث استطاع خلال الشهرين الماضيين التتويج بلقبي كأس مصر وكأس السوبر المحلي على حساب فريق بيراميدز، وهو ما يجعله متحمسًا لتحقيق الفوز في المباراة والاستمرار في المنافسة على اللقب الأفريقي.

بالمقابل، يعاني الترجي التونسي من العديد من الأزمات التي تجعل مستقبل المدرب نبيل معلول مع الفريق على المحك حال توديع دوري الأبطال، وهو ما يجعل المباراة أكثر صعوبة بالنسبة للفريق التونسي.

وتتفوق الأهلي تاريخيًا على الترجي في المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث حقق الأهلي عشرة انتصارات على الترجي في دوري الأبطال، في حين حقق الترجي أربعة انتصارات فقط على الأهلي، مما يجعل المباراة أكثر إثارة وتشويق للجماهير الرياضية.

ويترقب العديد من عشاق كرة القدم في مصر وتونس والوطن العربي هذه المواجهة الحاسمة، ويأملون في أن تكون مباراة ممتعة وندية بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023

يتم بث بطولة "دوري أبطال إفريقيا" حصريًا على قنوات بي إن سبورتس، حيث يمكن للمشاهدين متابعة المباريات اعتبارًا من دور المجموعات وحتى المرحلة النهائية.

وستقوم قناة "beIN Sports HD 4" بنقل مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف النهائي، وهي القناة المخصصة لبث الفاعليات الأفريقية. ويعد هذا البث المباشر فرصة رائعة لعشاق كرة القدم في مصر وتونس والعالم العربي لمتابعة هذه المواجهة الحاسمة بين الفريقين في دوري الأبطال الأفريقي.

ويتميز بث البطولة عبر شاشة بي إن سبورتس بجودة عالية وتحليلات رائعة للمباريات، مما يجعلها تجربة ممتعة ومثيرة للمشاهدين.

معلق مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مجريات مباراة الأهلي والترجي للمعلق الليبي الشهير "محمد بركات".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023

سيكون البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي عبر الإنترنت متاحًا بوسيلتين مدفوعتين.

الوسيلة الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود"، والأخرى هي الانضمام إلى خدمة بي إن كونكت.

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023

تُقام مباراة الأهلي والترجي على ملعب حمادي العقربي الأولمبي "رادس" يوم الجمعة 12 مايو/ أيار 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت تونس.