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مشاهدة مباراة الهلال يلا شووت اليوم | الشوط الأول بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوحدة يلا شوت تويتر دون تقطيع YALLA SHOOT ، يسعى نادي الهلال لإنقاذ موسمه ببطولة عندما يواجه نظيره الوحدة، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة»، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

مشاهدة مباراة الهلال يلا شووت اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوحدة يلا شوت تويتر دون تقطيع YALLA SHOOT ، وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد في نصف النهائي بهدف دون رد، وكان قد فاز على الفتح بثلاثية مقابل هدف، في الدور ربع النهائي، والاتفاق في الدور الأول، برباعية نظيفة.

مشاهدة مباراة الهلال تويتر اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوحدة يلا شوت يوتيوب دون تقطيع YALLA SHOOT، يترقب عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية والعالم العربي المواجهة المنتظرة في نهائي بطولة كأس الملك السعودي لموسم 2022-2023، حيث ستجمع بين فريقي الهلال والوحدة يوم الجمعة 12 مايو.

يتطلع الهلال لاستعادة توازنه وتقديم أداء جيد في المباراة النهائية تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، بعد خسارته لبطولة الدوري السعودي وتأخره في المسابقة بفارق 13 نقطة عن الفريق المتصدر الاتحاد، وذلك مع تبقي أربع جولات فقط في الموسم الحالي.

من ناحية أخرى، يأمل فريق الوحدة في تحقيق الفوز في المباراة النهائية وإحراج الهلال، على الرغم من أنه يعد أحد الفرق الأقل حظًا في البطولة. ويعد الوحدة أول فريق يفوز بكأس الملك في نسختها الأولى عام 1957 عندما تغلب على الاتحاد في المباراة النهائية.

ويعود تاريخ الهلال والوحدة في كأس الملك إلى عام 1961، حيث حقق الهلال أول لقب له في البطولة بفوزه على الوحدة بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية الأولى بين الفريقين. ويتطلع الجمهور الرياضي إلى مباراة مثيرة وندية بين الفريقين في المباراة النهائية لهذا الموسم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

سيقام نهائي كأس الملك السعودي بين فريق الهلال والوحدة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر وقطر وفلسطين، وذلك على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، والمعروف أيضًا باسم "استاد الجوهرة المشعة".

ومن المتوقع أن يتابع عشاق كرة القدم في السعودية والشرق الأوسط والعالم العربي هذه المباراة الحاسمة بشغف وحماس، حيث يسعى الهلال للفوز بكأس الملك وتعويض خسارة بطولة الدوري، فيما يأمل الوحدة في الفوز باللقب وإحراج الهلال.

ومن المهم ملاحظة أن توقيت المباراة يختلف بين الدول المختلفة، فسيتم بث المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً في الجزائر وتونس والمغرب، وفي الإمارات العربية المتحدة سيتم بثها في تمام الساعة 10:00 مساءً.

وتذاع المباراة عبر القنوات الرياضية السعودية (SSC)، ويمكن مشاهدتها أيضًا عبر البث المباشر على تطبيق Shahid VIP بجودة ممتازة، والذي يوفر للمشاهدين فرصة متابعة المباراة بكل سهولة ودون تقطعات. ومن المتوقع أن يكون هذا البث المباشر خيارًا رائعًا للعديد من محبي كرة القدم الذين لا يمكنهم الوصول إلى التلفزيون في وقت المباراة.

الطريق إلى نهائي كأس الملك

بدأ فريق الهلال مشواره في نسخة 2021-2022 من كأس الملك بمواجهة الاتفاق في دور الـ16، حيث حقق الفوز بنتيجة ساحقة 4-0، وتأهلوا بعد ذلك لدور الربع النهائي لمواجهة الفتح، وتمكنوا من الفوز بنتيجة 3-1 للتأهل لنصف النهائي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والوحدة| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والوحدة| اضغط هنــــا

وفي نصف النهائي، واجه الهلال فريق الاتحاد في مباراة مثيرة، حيث تعادل الفريقان 0-0 في الوقت الأصلي، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 في الإضافي، لكن الهدف الذي سجله الهلال في الشوط الإضافي الثاني كان كافيًا لإحرازهم على التأهل إلى المباراة النهائية بنتيجة 1-0.

أما فريق الوحدة، فقد بدأ مشواره في الدور الـ16 بمواجهة فريق ضمك، وتمكنوا من الفوز بنتيجة صعبة 1-0 ليتأهلوا لمواجهة الباطن في دور الربع النهائي، ونجحوا في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 للتأهل لنصف النهائي.

وفي مفاجأة كبرى، تمكن فريق الوحدة من إقصاء فريق النصر في نصف النهائي بفوزهم الصعب بنتيجة 1-0، ليتأهلوا إلى المباراة النهائية لمواجهة فريق الهلال، ويأمل فريق الوحدة في التغلب على الهلال وإحراجهم، فيما يسعى الهلال للفوز باللقب وتعويض خسارة بطولة الدوري.