مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر يلا شوت الآن في نهائي كأس الملك 2023

مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر يلا شوت الشوط الأول الآن في نهائي كأس الملك 2023 ، ويلتقي الهلال مع الوحدة على أرضية ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وذلك في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين.

يترقب عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية والعالم العربي بشغف وحماس موعد مباراة الهلال والوحدة في جولة النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتقام المباراة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، ومن المقرر أن تبدأ في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر وقطر وفلسطين.

ويتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومشوقة، حيث يسعى فريق الهلال للفوز باللقب الغائب عنه منذ عام 2017، وتعويض خسارة بطولة الدوري هذا الموسم، فيما يأمل فريق الوحدة في إحراج الهلال والفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه باللقب في عام 2017.

يشار إلى أن فريق الهلال بدأ مشواره في البطولة بمباراة ضد فريق الاتفاق في دور الـ16، حيث حقق الفوز بنتيجة 4-0، ثم تمكن من الفوز على الفتح بنتيجة 3-1، قبل أن يتغلب على فريق الاتحاد في نصف النهائي بفوز صعب 1-0 في الإضافي.

من جهة أخرى، بدأ فريق الوحدة مشواره بمواجهة ضمك في دور الـ16 وحقق الفوز بنتيجة 1-0، ثم تمكن من الفوز على الباطن بنتيجة 2-1، وفي مفاجأة كبرى، تمكن من إقصاء فريق النصر في نصف النهائي بفوزهم الصعب بنتيجة 1-0.

ومن المتوقع أن يشهد الاستاد العديد من الجماهير الحماسية الذين سيعملون على دعم فريقيهما ومساندتهما في كل الأوقات، وسيتم بث المباراة على القنوات الرياضية السعودية وتطبيق Shahid VIP بجودة عالية لجميع المشاهدين في السعودية والعالم العربي.

مباراة الهلال والوحدة بث مباشر

تبث مباراة الهلال والوحدة اليوم خلال جولة النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين خلال القنوات التالية بالمعلقين

SSC Sport 1 SD بصوت المعلق فهد العتيبي.

ابوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض.

أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق حازم عبدالسلام.

الكأس 3 بصوت المعلق خليل البلوشي.

الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبدالحميد الجسمي.

الهلال والوحدة بث مباشر اليوم

تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من مباراة الهلال والوحدة في تمام الساعة:-

6 مساءً بتوقيت موريتانيا.

7 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

8 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال.

10 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والوحدة| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والوحدة| اضغط هنــــا

يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، الذي سيجمع بين الهلال والوحدة.

ولا يحمل الملعب الموجود في مدينة جدة ذكريات جيدة للزعيم في هذا الصدد، حيث خسر عليه اللقب في العام الماضي من الفيحاء بركلات الترجيح.

ولكن في الوقت نفسه، كان نفس الملعب بوابة الهلال للنهائي بعد التغلب على الاتحاد في الأوقات الإضافية بالدور نصف النهائي.

لا شك أن المباراة باتت مهمة للغاية بالنسبة لكتيبة رامون دياز في محاولة لتعويض الإخفاق الآسيوي الذي تمثل في خسارة نهائي دوري الأبطال من أوراوا الياباني.

في الوقت نفسه لن تكون مهمة النادي الأزرق سهلة، فالوحدة فجّر أكبر مفاجآت الكأس بإقصاء النصر من نصف النهائي ويحلم بتكرار ما فعله الفيحاء بالعام الماضي.