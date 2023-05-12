بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين | يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين الشوط الأول لايف الآن | يلا شوت ، يلتقي الهلال مع نظيره الوحدة، مساء اليوم الجمعة، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله في جدة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين الشوط الأول | يلا شوت ، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره الوحدة، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين | يلا شوت، يستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة فريق الوحدة في المباراة النهائية لبطولة كأس الملك خادم الحرمين الشريفين 2022-23، وذلك في محاولة لإنقاذ موسمهم والخروج ببطولة واحدة بعد الإخفاقات المتتالية التي حدثت هذا الموسم، وخاصة بخسارة لقب دوري أبطال آسيا والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري السعودي.

يعتبر الفوز في بطولة كأس الملك هامًا لفريق الهلال، حيث يسعون لتحقيق الفوز وإنقاذ موسمهم الحالي، والخروج ببطولة واحدة على الأقل في هذا الموسم. وعلى الرغم من نجاح الهلال في الوصول إلى نهائي البطولة، إلا أنهم يدركون أن المباراة النهائية ستكون صعبة بالتأكيد، حيث سيواجهون فريق الوحدة الذي يتمتع بخبرة كبيرة وجودة لاعبين مميزة.

ويأمل الهلال في تقديم أداء قوي وفاز في المباراة النهائية، لكي يتمكنوا من الحصول على اللقب وإنقاذ موسمهم، وتعويض الجماهير عن الإخفاقات السابقة في الموسم الحالي.

وبالتأكيد، سيكون الإنجاز في الفوز ببطولة كأس الملك خادم الحرمين الشريفين 2022-23، سيكون حافزًا كبيرًا لفريق الهلال وجماهيرهم، وسيخلق نمطًا جديدًا من الانتصارات والإنجازات الرياضية في المستقبل.

موعد مباراة الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة الجوهرة المشعة، مباراة الهلال والوحدة، في نهائي كأس الملك 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قنوات SSC السعودية.

مباراة الهلال ضد الوحدة

ويدخل الهلال النهائي بشعار لا بديل عن الفوز، بعد خسارته دوري أبطال آسيا، وابتعاده عن المنافسة على الدوري السعودي، حيث أصبح كأس خادم الحرمين الشريفين هو الأمل الوحيد للزعيم لتلاشي الخروج بموسم صفري.

الهلال ضد الوحدة

بينما يسعي الوحدة إلى صناعة التاريخ، والسير على خطى نادي الفيحاء الذي خطف لقب البطولة نفسها من الهلال في الموسم الماضي.

مشوار الهلال إلى نهائي كأس الملك

وتأهل الهلال إلي المباراة النهائية بعد الفوز علي الاتفاق في الدور الأول بالأربعة، وفاز على الفتح في الثاني بثلاثة أهدافٍ لهدف، وتفوق علي الاتحاد بهدف في نصف النهائي، في الأشواط الإضافية.

مشوار الوحدة إلى نهائي كأس الملك

فيما تخطى الوحدة فريقي ضمك والباطن في الدور الأول والثاني، كما تفوق علي النصر بهدفٍ نظيف ووصل للنهائي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والوحدة| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والوحدة| اضغط هنــــا

تشكيل الهلال المتوقع

ومن المتوقع أن يعتمد رامون دياز مدرب الزعيم علي التشكيل التالي في نهائي كأس الملك:

حراسة المرمى: الله المعيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد - جانج هيون سو - علي البليهي - محمد البريك.الوسط: عبد الله عطيف - محمد كنو - أندريه كارييو.الهجوم: ميشايل - أوديون إيجالو - عبد الله الحمدان.

تشكيل الوحدة المتوقع

بينما من المتوقع أن يعتمد التشيلي لويس سييرا مدرب الوحدة في نهائي كأس الملك على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: منير الكجوي.

الدفاع: حمد الجيزاني - علي مكي - أوسكار دوارتي - إسلام هوساوي.الوسط: فيصل فجر - وليد باخشوين - عبد العزيز نور.الهجوم: عبد الكريم يودا - علاء محسن - أنسيلمو.وتعتبر هذه المباراة الثالثة بين الفريقين هذا الموسم، إذ فاز الهلال في الدوري 3-0 ذهابًا، وتعادلا 3-3 إيابًا.