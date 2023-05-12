بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا | يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا | يلا شوت، يترقب عشاق كرة القدم في المنطقة العربية وإفريقيا بشغف وحماس موعد مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام مساء اليوم الجمعة في ستاد رادس التونسي.

يتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومشوقًا، حيث يسعى فريق الأهلي للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية على أرض الترجي، فيما يأمل الترجي في الفوز بالمباراة وتعويض خسارة اللقب الموسم الماضي.

يشار إلى أن فريق الأهلي صعد لنصف النهائي بعد تفوقه على الوداد المغربي في دور الثمانية، فيما صعد الترجي بعد تغلبه على مازيمبي الكونغولي.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا ومنافسة شديدة بين الفريقين، وسيتم بث المباراة على القنوات الرياضية العربية والإفريقية لجميع المشاهدين في المنطقة والمحيط العربي وإفريقيا.

مشوار الاهلى فى دورى ابطال إفريقيا

حقق فريق الأهلي المصري تأهلًا مثيرًا إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه في دور الـ32 على اتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، إذ تغلب عليه في مباراة الذهاب بتونس بهدفٍ نظيف، وفي مباراة الإياب في القاهرة بنتيجة 3-0.

وفي دور المجموعات، خسر الأهلي مباراته الثانية أمام الهلال السعودي بهدفٍ نظيف، وتعادل مع صن داونز بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 2-2 في المباراة الثالثة، وحقق أول انتصار له في البطولة على حساب القطن الكاميروني بنتيجة 3-0 في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى.

ولكن الفريق تلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بنتيجة 5-2 في المباراة الخامسة، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على القطن الكاميروني في ملعبه بنتيجة 4-0، وختم مبارياته في دور المجموعات بالفوز على الهلال السوداني بنتيجة 3-0 ليتأهل إلى دور الثمانية.

وفي دور الثمانية، حقق الأهلي فوزًا مهمًا على الرجاء المغربي بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب، وتعادل سلبيًا في مباراة الإياب ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

يعتبر تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إنجازًا كبيرًا للفريق، ويأمل اللاعبون والمدربون في تحقيق المزيد من الانتصارات في المراحل المقبلة من البطولة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والترجى التونسى

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والترجى التونسى كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

الاهلى الاكثر تتويجًا بدوري الابطال الافريقى

يحمل النادي الأهلي المصري لقب النادي الأكثر تتويجًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تمكن من الفوز باللقب 10 مرات، متفوقًا بذلك على فرق كبيرة أخرى في القارة السمراء، مثل مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري، اللذين يملكان خمسة ألقاب لكل منهما.

واستطاع الأهلي أن يحقق اللقب في النسختين الأخيرتين للبطولة، وهما موسمي 2019-2020 و2020-2021، ولكنه خسر النسخة الماضية من البطولة على يد الوداد المغربي، الذي فاز باللقب بعد تغلبه على الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 2-0، ليفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

ترتيب الاهلى فى الدوري المصري

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تحقيق نتائج رائعة في الدوري المصري، حيث خاض حتى الآن 21 مباراة وحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، دون أن يتعرض لأي خسارة، مما يجعله يتصدر جدول البطولة برصيد 53 نقطة، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

ويمتلك الأهلي أقوى خط هجوم في الدوري المصري حتى الآن، إذ سجل لاعبوه 40 هدفًا، بينما يتصدر الفريق أيضًا قائمة الفرق الأفضل دفاعًا، إذ لم تهتز شباكه سوى في 7 مباريات فقط.

ومن الملفت للنظر أن الأهلي مازال لديه 5 مباريات مؤجلة، مما يجعله يحتل موقعًا مميزًا لتحقيق الفوز باللقب، ويواصل الفريق بذل الجهود والعمل الشاق للحفاظ على مستواه المميز وتحقيق المزيد من الانتصارات في المباريات القادمة.

صراع البطولات بين الأهلي والترجي التونسى

يتميز تاريخ مواجهات الأهلي المصري والترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالإثارة والتنافس الشديد، حيث تمكن الأهلي من الفوز باللقب مرة واحدة فقط على حساب الترجي التونسي في نسخة 2012، فيما حسم الترجي لقب البطولة في نسخة 2018 بعد فوزه في المباراة النهائية على الأهلي.

وتعد مواجهات الفريقين في بطولة دوري أبطال إفريقيا من أبرز المواجهات في تاريخ البطولة، حيث يتبارون دائمًا على اللقب ويقدمان أداءً رائعًا على المستوى القاري والعالمي، ويترقب الجماهير دائمًا مواجهاتهما المثيرة في البطولة الأهم في القارة السمراء.

الترجى يبحث عن اللقب الافريقى الخامس

يلاحق "شيخ الأندية التونسية" لقبه الخامس في أمجد المسابقات القارية للأندية بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1994 و2011 و2018 و2019

صافرة كينية لمباراة الاهلى والترجى

يدير الكينى بيتر كاماكو مباراة الأهلى الترجى فى ذهاب نصف النهائى الأفريقى على ملعب رادس، ويعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.

مباراة دون جمهور

تجري الليلة مباراة قوية بين الأهلي المصري والترجي التونسي على ملعب حمادي العقربي، وسط غياب تام لجماهير الفريقين، حيث تم تنفيذ العقوبة التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث العنيفة التي شهدها ملعب الأهلي في مباراته الأخيرة ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

وبالرغم من غياب الجماهير عن هذه المواجهة المهمة، إلا أنه من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وتنافسًا شديدًا بين الفريقين، ويسعى الأهلي لتحقيق الانتصار والتقدم في جدول ترتيب المجموعة، بينما يسعى الترجي للعودة بنتيجة إيجابية من أرض الأهلي والتقدم في المجموعة، وذلك في إطار بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تعد البطولة الأهم والأشهر على مستوى القارة السمراء.

الاهلى فى نصف النهائى للمرة الرابعة على التوالى

نجح النادي الأهلي المصري في التأهل إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة في تاريخ مشاركاته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهذا الإنجاز يأتي للمرة الرابعة على التوالي، بعد تعادله دون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي في مباراة الإياب بدور الثمانية، التي أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، وبذلك يكون قد تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي بمجموع المباراتين، ويستعد الفريق لمواجهة الفريق الذي سيتأهل من مواجهة الوداد البيضاوي والترجي التونسي، ويسعى الأهلي لتحقيق اللقب العاشر في تاريخه والثالث على التوالي، والذي يعتبر الهدف الرئيسي للفريق في الموسم الحالي.

من يواجه الفائز من مباراة الاهلى والترجى ؟

حال تأهل الأهلى على حساب الترجى التونسى سيلتقى مع الفائز من صن دوانز بطل جنوب إفريقيا والوداد المغربى.