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مشاهدة مباراة الأهلي تويتر اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي يلا شوت يوتيوب دون تقطيع YALLA SHOOT، يستعد فريقا الأهلي المصري والترجي التونسي لمواجهة بعضهما البعض في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، حيث ستقام المباراة على ملعب حمادي العقربي دون جمهور، وذلك بسبب العقوبة التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الأهلي بسبب الأحداث العنيفة التي شهدها ملعب الفريق في مباراته الأخيرة ضد شبيبة القبائل الجزائري.

ويتسابق الفريقان على الفوز في هذه المواجهة الهامة، حيث يمتلك الأهلي سجلًا حافلًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، إذ فاز بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي إفريقي. كما صعد النادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته في البطولة.

ومن المتوقع أن تكون المباراة بين الأهلي والترجي مثيرة ومليئة بالتحدي، حيث يسعى الفريقان للفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، وتواجد الفريقان في هذا الدور يعكس مدى قوتهما وجاهزيتهما لتحقيق اللقب الأهم على مستوى القارة السمراء.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

يحل الأهلي ضيفا على الترجي، يوم الجمعة 12 مايو الجاري، على استاد رادس، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي والترجي التونسي

تعد مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي هي المباراة الـ 22 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث يعود لقاءهما الأول إلى عام 1991 في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وفي ذلك الوقت، تعادل الفريقان سلبًا في مباراتي الذهاب والإياب، وفاز الترجي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

ومنذ ذلك الحين، تواجه الفريقان في العديد من المرات في بطولات دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي، حيث يتبارون دائمًا على اللقب ويقدمان أداءً رائعًا على المستوى القاري.

ويُعد الأهلي والترجي من أبرز الفرق في الكرة الإفريقية، حيث تتميز مبارياتهما بالإثارة والتشويق، وتجذب جماهير كبيرة لمتابعتها بشغف. ويتبارى الفريقان في هذه المواجهة الهامة في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومليئًا بالتحدي والإثارة، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

تذاع مباراة الأهلي والترجي التونسي على قنوات beIN Sports باعتبارها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الإفريقية، والقناة التونسية الأرضية.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

حكام مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

يدير حكم مباراة الذهاب الكيني بيترو أويرو كاماكو، بمساعدة الثنائي سورو فاتسواني وجيلبرت شيرويوت، والحكم الرابع الصومالي عمر عبدالقادر، أما الحكم الجزائري مصطفى غربال فسيتولى إدارة تقنية الفيديو في لقاء الذهاب، ويساعده مقرن جوراري.

التشكيل المتوقع للفريق الأهلي ضد الترجي التونسي

صرح الإعلامي والكابتن أحمد شوبير عن التشكيل المتوقع لخوض مباراة الأهلي والترجي كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي/ أليو ديانج.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر ومحمد شريف وبيرسي تاو.

إقامة مباراة الأهلي والترجي التونسي دون جمهور

تقام مباراة الأهلي والترجي دون جمهور، تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريق الدم والذهب الأخيرة بالبطولة الإفريقية ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الإفريقي.