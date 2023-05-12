بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا.. يلا شوت

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت، مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي هي الشغل الشاغل لعشاق الساحرة المستديرة، حيث يحل النادي الأهلي ضيفًا عند نظيرة الترجي التونسي على أرضه، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، وتقدم «الفجر الرياضي» موعد وموعد مباراة الأهلي ضد الترجي والقنوات الناقلة.

مباراة الأهلي ضد الترجي

يدير الحكم الكيني «بيترو اويرو كاماكو» مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي غدًا الجمعة في مباراة الذهب، على أن يدير الحكم الموريتاني «دحان بيده» مباراة الإياب يوم 19 مايو 2023 المقبل في مصر.

موعد مباراة مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي

تنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في تمام الساعة 19 مساء يوم غدًا الجمعة ذاهبًا، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، داخل أرض ملعب رادس في تونس.

القنوات الناقلة لـمباراة مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي

هناك قناتين تبث مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي يوم غدًا الجمعة 12-5-2023 في تونس على أرض ملعب رادس.

1. تبث قناة bein sports مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي كونها الناقل الحصري للبطولة.

2. كما تبث القناة التونسية الرسمية مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي.

مواجهات الأهلي ضد الترجي التونسي

تاريخ مواجهات الأهلي المصري والترجي التونسي يعود إلى عام 1991، حيث التقى الفريقان في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت المباراتين بالتعادل السلبي، وفاز الترجي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

ومنذ ذلك الحين، التقى الفريقان في العديد من المرات في بطولات دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي، حيث يتنافسان على اللقب ويقدمان أداءً رائعًا على المستوى القاري. وفي السنوات الأخيرة، ازدادت مواجهات الفريقين تكرارًا وتألقًا، حيث يعدون من أبرز الفرق في الكرة الإفريقية.

وفي نسخة بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، التقى الأهلي والترجي في نصف النهائي، حيث انتصر الأهلي في مباراتي الذهاب والإياب، وبنتيجة كبيرة، حيث فاز ذهابًا بنتيجة 1-0 في تونس، وإيابًا بثلاثية نظيفة في مصر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

وتتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية إلى مواجهة الأهلي والترجي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، حيث يتنافس الفريقان من جديد على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية والفوز باللقب الأهم على مستوى القارة. ويتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتحدي والإثارة، وتجذب اهتمام الجماهير في العالم العربي والإفريقي وحول العالم.

يستعد فريق الأهلي المصري لمواجهة منافسه التقليدي فريق الترجي التونسي في مباراة مثيرة ضمن منافسات دور نصف النهائي (مباراة ذهاب) من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في موسم 2023.

تستضيف مدينة صفاقس التونسية مباراة من العيار الثقيل حيث يتقابل الأهلي مع منافسه الترجي، على أرضية الملعب الأولمبي حمادي العقربي، مساء اليوم الجمعة الموافق 12 مايو 2023. وتأتي هذه المباراة في إطار فعاليات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في موسم 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

ويترقب عشاق الكرة الإفريقية هذه المواجهة القوية والمثيرة بين الفريقين اللذين يملكان تاريخًا حافلًا في بطولات كرة القدم الإفريقية. ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، والعودة بنتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب على أرضه في مصر. في المقابل، يسعى الترجي لتحقيق الفوز أمام جماهيره في المنزل وتحقيق تقدم مبكر في السلسلة قبل المباراة النهائية للبطولة.

ومن المتوقع أن تكون هذه المواجهة مليئة بالإثارة والتحدي، وتجذب اهتمام عشاق الكرة الإفريقية في العالم العربي والإفريقي وحول العالم. وتأمل الجماهير في أن يقدم كل فريق أفضل ما لديه، وأن يكون الحكم عادلًا ويضمن سير المباراة بشكل سليم ولا يؤثر على نتيجة المباراة.