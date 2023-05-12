بث مباشر .. دون تقطيع مشاهدة الأهلي والترجي يلا شوت اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر.. دون تقطيع مشاهدة الأهلي والترجي يلا شوت اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، يستعد فريق الأهلي المصري لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتشتعل الأجواء قبل اللقاء بعد اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) العقوبات الموقعة على الترجي التونسي بحرمانه من حضور جماهيره في مباراته أمام الأهلي، بجانب توقيع بعض العقوبات المالية لما حدث في مباراته الإفريقية الأخيرة.

تنطلق المباراة في بث مباشر اليوم، وسيتم توفيرها عبر القنوات الناقلة، ومن المتوقع أن تحظى بمتابعة كبيرة من عشاق الكرة الأفريقية.

وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وستنقل المباراة عبر عدة قنوات رياضية من بينها قناة الكأس الرياضية وقناة بي إن سبورتس وقناة أبوظبي الرياضية.

وسيتم نقل المباراة بتقنية عالية الجودة وبصوت وصورة واضحة، ويمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت.

وسيدخل الفريقان المباراة بتشكيلاتهم الأساسية، ومن المتوقع أن يكون الأداء متوازنًا بين الفريقين، وستكون المنافسة شديدة على الكرة والهجمات والدفاع.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة من أجل التأهل للنهائي، وتمكن الترجي من الفوز على الأهلي في المواسم الأخيرة، ولكن الفريق المصري يسعى إلى تغيير هذا المنحى وتحقيق الفوز في المباراة اليوم.

ويعد الحكم في هذه المباراة من الحكام الأفارقة المعروفين، ويتمتع بخبرة كبيرة في التحكيم، ويترقب الجميع تقديمه لأداء متميز في هذه المباراة.

وتعد مباراة الأهلي والترجي من المباريات التي تشهد تنافسًا قويًا بين الفريقين، وقد تواجها في العديد من المناسبات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويتوقع الجميع أن تكون المباراة اليوم مثيرة وشديدة الصعوبة.

موعد مباراة الاهلي والترجي التونسي اليوم

مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا محط اهتمام الملايين من عشاق الكرة المصرية والأفريقية حيث تجمع بين فريقين من كبار القارة السمراء هما النادي الأهلي ونادي الترجي التونسي وتقام المباراة الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن لحظة بلحظة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يمكن متابعة أخبار مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن لحظة بلحظة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من بداية الماتش وحتى إعلان نتيجة المباراة وتحليل المباراة من هنا:

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القنوات الناقلة مباراة الأهلي والترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا، حيث تعتبر قناة بين سبورت أهم القنوات الناقلة مباراة الأهلي والترجي اليوم بث مباشر، باعتبارها مالكة حق نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأعلنت قنوات بين سبورت الرياضية القطرية عن إذاعة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر عبر قناة بين سبورت 4 المشفرة.

وتقدم الفجر الرياضي متابعة لأهم ما يخص مباراة الأهلي والترجى في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وموعد مباراة الأهلي والترجي، والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي من خلال متابعة لحظية للمباراة.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الترجى التونسي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - اليو ديانج - بيرسي تاو - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

ويتولى المباراة تحكيميا الكينى بيتر كاماكو، ويعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.

ويوافق موعد الأهلي اليوم ضد الترجي في تمام الساعة 11 مساء في الإمارات.

ويأتي ماتش الأهلي والترجي اليوم الساعة 10 مساء بتوقيت الأردن.

ويأتي موعد مباراة الأهلي والرجاء الساعة 9 مساء بتوقيت السودان.

ويأتي موعد الأهلي اليوم في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت الكويت وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والترجي على قناة بين سبورت والتي تعتبر الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا 2023، بالإضافة للقناة التونسية الأرضية والتى تنقل المباراة مجانًا.

معلق مباراة الاهلي والترجي الليلة في نصف نهائي دوري الأبطال

أعلنت قناة بي إن سبورتس أن محمد بركات سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي ضد الترجي الليلة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.