بث مباشر الأهلي والترجي يلا شوت : مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم

بث مباشر الأهلي والترجي يلا شوت: مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في لقاء ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي يقام على ملعب حمادي العقربي برادس في تونس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعد هذا اللقاء من أهم وأبرز المواجهات في البطولة، حيث يتنافس الأهلي والترجي على المرور إلى النهائي وتحقيق اللقب القاري الغالي.

وسيتولى المعلق المصري محمد بركات القيادة الصوتية للقاء المرتقب، ومن المتوقع أن يقدم بركات تعليقًا متميزًا ومناسبًا للمواجهة الحاسمة.

ويدخل الأهلي هذه المباراة بعد انتصاره في دور الثمانية على فريق الوداد البيضاوي المغربي، بينما تأهل الترجي عقب تغلبه على فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة، وخاصة أنه سبق وتأهل إلى النهائي في المواسم الأخيرة وتمكن من الفوز باللقب في نسخة 2020، فيما يأمل الترجي في تحقيق الفوز وتحويل الأمور لصالحه قبل مواجهة الإياب في ملعبه بتونس.

ويترقب عشاق الكرة الأفريقية هذه المواجهة بفارغ الصبر، حيث يتوقع أن تكون المنافسة شديدة بين الفريقين، وقد تحسم التفاصيل في الدقائق الأخيرة من المباراة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة جماهيرية كبيرة رغم حظر حضور الجماهير بسبب الظروف الصحية الراهنة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

وتذاع مباراة الأهلي والترجي التونسي على قناة bein sport وتحديدًا قناة بين سبورت 4 التى تنقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تذاع مباراة الأهلى والترجى التونسي على القناة الرياضية الأرضية التونسية.

قائمة الأهلي أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وياسر إبراهيم، ومحمود متولي، ومحمد عبد المنعم، ومحمد هاني، وعلي معلول، ومحمد أشرف، وخالد عبد الفتاح، ومروان عطية، وأحمد نبيل كوكا، وعمرو السولية، ومحمد الضاوي كريستو، وحمدي فتحي، واليو ديانج، وطاهر محمد طاهر، وأحمد عبد القادر، وأفشة، ومحمد فخري، وأحمد القندوسي، وحسين الشحات، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومحمد شريف، وبيرسي تاو.

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الأهلي 10 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في ست مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مباراتين وأحرز لاعبوه 20 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الأهلي 2 - الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي

10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

مشوار الترجي التونسي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق الترجي التونسي 10 مباريات بدوري الأبطال الموسم الحالي حيث فاز في خمس مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مباراتين وأحرز لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

مباريات الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي

1- الترجي التونسي 1-2 بلاتيو يونايتد النيجيري ذهاب دور الـ 32

2- الترجي التونسي 1-0 بلاتيو يونايتد النيجيري إياب دور الـ 32

3- الترجي التونسي 1-0 المريخ السوداني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الترجي التونسي 1-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الترجي التونسي 2-0 الزمالك الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الترجي التونسي 1-3 الزمالك الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الترجي التونسي 1-1 المريخ السوداني الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الترجي التونسي 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الترجي التونسي 1-0 شبيبة القبائل الجزائري ذهاب الدور ربع النهائي

10- الترجي التونسي 1-1 شبيبة القبائل الجزائري إياب الدور ربع النهائي

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

22 مباراة جمعت الأهلي والترجي التونسي بجميع البطولات الأفريقية

الأهلي والترجي التقيا في العديد من المواجهات الأفريقية بلغت 22 مباراة، من بينها 20 مواجهة في دوري أبطال إفريقيا ومباراتين فقط في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

وحقق الأهلي الفوز على حساب الترجي في 10 مناسبات وكان التعادل حاضرًا في 8 مباريات، فيما حقق الترجي الفوز في 4 لقاءات.