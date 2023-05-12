مشاهدة مباراة الأهلي والترجي يلا شوت اليوم بث مباشر حصريا على beIN SPORTS

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي يلا شوت اليوم بث مباشر حصريا على beIN SPORTS

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي يلا شوت اليوم بث مباشر حصريا على beIN SPORTS ، ويستعد فريق الأهلي المصري لمواجهة الترجي التونسي في مباراة مثيرة ضمن منافسات دور نصف النهائي (مباراة ذهاب) من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2023.

تستضيف مدينة تونس المباراة التي ستقام على ملعب الأولمبي حمادي العقربي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعد هذه المواجهة من أهم وأبرز المباريات في البطولة، حيث يتنافس الأهلي والترجي على المرور إلى النهائي وتحقيق اللقب القاري الغالي.

ويدخل الأهلي هذه المباراة بعد انتصاره في دور الثمانية على فريق الوداد البيضاوي المغربي، بينما تأهل الترجي عقب تغلبه على فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة والحفاظ على سجله الرائع في البطولة، حيث تمكن من الفوز باللقب في عدة مناسبات، بينما يأمل الترجي في تحقيق الفوز خارج ملعبه وتحويل الأمور لصالحه قبل مواجهة الإياب في تونس.

ومن المتوقع أن تكون المواجهة شديدة الصعوبة والتنافسية بين الفريقين، وأن يتميز اللقاء بالعديد من الفرص الخطرة والهجمات السريعة من الجانبين.

ويترقب عشاق الكرة الأفريقية هذه المواجهة بفارغ الصبر، حيث يتوقع أن تشهد المباراة جماهيرية كبيرة رغم حظر حضور الجماهير بسبب الظروف الصحية الراهنة، ومن المتوقع أن يقدم المعلقون التحليلات الرائعة والتعليقات المميزة على الأحداث المثيرة في المباراة.

معلق مباراة الاهلي والترجي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

سيتولى المعلق محمد بركات القيادة الصوتية للقاء المرتقب بين الأهلي والترجي التونسي، في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا موسم 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي التونسي

تنقل مباراة الاهلي والترجي التونسي اليوم، عبر قناة بي إن سبورت 4، الناقل الحصري لجميع مباريات دوري ابطال افريقيا 2023،في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

توقيت مباراة الاهلي والترجي التونسي اليوم

7 مساءً بتوقيت موريتانيا.

8 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

9 مساء بتوقيت ليبيا والسودان.

10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والصومال.

11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

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