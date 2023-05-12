مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم بث مباشر يلا شوت الآن في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم بث مباشر يلا شوت الآن في دوري أبطال إفريقيا، تترقب جماهير كرة القدم المباراة المرتقبة التي ستجمع بين النادي الأهلي المصري ونظيره فريق الترجي التونسي، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم هذا الموسم 2022/2023.

تقام المباراة على أرضية ستاد "رادس" الشهير في تونس، والذي يعد معقل الفريق التونسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

يسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة والاستفادة من دوري الأداء الذي قدمه في مراحل البطولة السابقة، وبالذات بعدما تأهل الفريق المصري لنصف نهائي البطولة بعد فوزه على فريق الوداد البيضاوي المغربي.

بينما يحاول فريق الترجي التونسي الفوز في هذا اللقاء للمرور للمرحلة النهائية من البطولة، وذلك بعد تأهله إلى نصف النهائي عقب فوزه على فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

ومن المتوقع أن يشهد الأداء الذي سيلعب به الفريقان في هذه المباراة تنافسًا قويًا، حيث يعتبر الفريقان من الأندية الكبيرة في القارة الإفريقية، ويتميزان بالخبرة والمهارة والقوة البدنية.

ومن المتوقع أن يتابع الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم هذه المباراة المثيرة، ويترقبون مشاهدة النجوم والمواهب الكروية البارزة في الفريقين، في مواجهة تاريخية مرتقبة في إطار البطولة الأفريقية الأهم والأغلى في القارة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على نظيره فريق الرجاء المغربي بنتيجة 2-0 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بدور الثمانية.

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الترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أما فريق الترجي الرياضي التونسي فقد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي، بعد التفوق على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1 في مجموع لقاءَي الدور ربع النهائي.

الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي اليوم في تونس على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام الترجي المقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت تونس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويتم السماح اليوم بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.

ويسبق مران الفريق المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي يتحدث خلاله مارسيل كولر ومحمد الشناوي أمام وسائل الإعلام.

وكان السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، قد حرص على حضور مران الفريق الذي أقيم أمس على أحد الملاعب الفرعية بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

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موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف، موعد مباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال.

ويلاقي نادي الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم غد الجمعة الموافق 12 مايو الجاري، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 4.