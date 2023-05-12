بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم يلا شوت ، يتطلع العشاق لمتابعة مباراة النادي الأهلي المصري ضد نادي الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، وذلك على ملعب رادس الأولمبي في تونس.

يأمل الأهلي في تحقيق الفوز في هذه المباراة الصعبة والتأهل إلى النهائي، بعدما تمكن من الصعود من دور الـ16 على حساب الرجاء المغربي وذلك بعدما حل في المركز الثاني في مجموعته خلف نادي صن داونز الجنوب أفريقي.

من جهته، يسعى نادي الترجي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة المصيرية والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة، بعدما تمكن من التأهل بعد إقصاء نادي شبيبة القبائل الجزائري في دور الـ16، وذلك بعدما حل في صدارة مجموعته بجانب نادي شباب بلوزداد.

من المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة قوية بين الفريقين، حيث يمتلك كلا الفريقين خبرة ومهارة عالية في الملاعب الأفريقية. وسيحاول الأهلي الاستفادة من خبرته الكبيرة ولعبه الجماعي القوي في هذه المباراة، بينما سيحاول الترجي استغلال عامل الأرض وجماهيره الحماسية لتحقيق الفوز على الفريق المصري.

ومن المؤكد أن عشاق كرة القدم سيتابعون هذه المباراة بشغف كبير، وسيأملون في مشاهدة النجوم الكروية البارزة في الفريقين، ومن المتوقع أن يتميز اللقاء بالعديد من الفرص الخطرة والأهداف المثيرة.

وفي هذا التقرير، نقدم لكم موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

متى موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

موعد مباراة الأهلي والنرجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هو يوم الجمعة 12 مايو 2023 في ملعب رادس الأولمبي.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت تونس.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا 2023؟

مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023 تأتي فقط وحصريًا عبر قناة "بي إن سبورتس" القطرية، وكالعادة ستأتي مباراة الأهلي والترجي عبر شاشة القناة البنفسجية.

وخصصت القناة القطرية قناة "beIN Sports HD 4" لتكون قناة مباريات دوري أبطال إفريقيا، وسيكون اللقاء منقولًا عبرها.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي؟

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي من خلال خدمة "beIN Connect" أو من خلال الاشتراك في المنصة الإعلامية لشبكة بي إن تطبيق "تود".

ما غيابات الترجي ضد الأهلي؟

سيتخلَّف عن المشاركة في مباراتي الترجي والأهلي البطل التاريخي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، نحو 10 لاعبين، هم الأردني محمد فيصل أبو زريق الملقب بـ "شرارة"، والليبي حمدو الهوني والجزائري رياض بن عياد والحارس معز بن شريفية والمدافع هاني عمامو ولاعب الوسط الدولي التونسي غيلان الشعلالي.

ويُضاف إليهم رباعي منتخب تونس للشباب، الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا في الأرجنتين، ويتعلق الأمر بكل من غيث الوهابي ومحمد عزيز عبيد ومالك المهري وزين الدين ساسي.

ما تشكيل الترجي المتوقع ضد الأهلي؟

من المتوقع أن يعتمد المدرب نبيل معلول على التشكيل التالي في مباراة الترجي والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

تشكيلة الترجي ضد الأهلي: 4-3-3

الصدقي الدبشي

محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة - محمد أمين توغاي - ياسين مرياح

فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - صابر بوغرين

معتز الزدام - محمد علي بن حمودة - رشاد العرفاوي

ما غيابات الأهلي أمام الترجي؟

يستمر غياب أكرم توفيق وكريم فؤاد لإصابتهما بالرباط الصليبي منذ أشهر، بجانب رامي ربيعة ورأفت خليل للإصابة أيضًا.

يغيب أيضًا عن مباراة الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 برونو سافيو وشادي حسين وأيمن أشرف، بعد خروجهم من حسابات المدرب مارسيل كولر.

ما تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي؟

سيجري مارسيل كولر بعض التعديلات على تشكيل الأهلي أمام الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أبرزها بداية القندوسي من على مقاعد البدلاء، والدفع بعمرو السولية أو ديانج، بجانب الدفع بحسين الشحات بدلًا من عبد القادر.

تشكيلة الأهلي أمام الترجي: 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

مروان عطية - حمدي فتحي - أليو ديانج

حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو