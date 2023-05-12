كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم 12-5-2023 كورة لايف بث مباشر AL AHLY يلا شوت مباراة الترجي والأهلي بث مباشر في ذهاب دوري أبطال إفريقيا 2023

يلا شوت مباراة الترجي والأهلي بث مباشر في ذهاب دوري أبطال إفريقيا 2023

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم 12-5-2023 يلا شوت مباراة الترجي والأهلي بث مباشر في ذهاب دوري أبطال إفريقيا 2023 تقام اليوم مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في بث مباشر ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. وقد اشتعلت الأجواء مبكرًا بين الفريقين بعد إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن عقوبات بحق الترجي التونسي، بسبب ما حدث في مباراته الإفريقية الأخيرة، والتي تضمنت حرمان الفريق التونسي من حضور الجماهير في المباراة التي ستجمعه بالأهلي.

ويترقب الجمهور هذه المباراة الهامة والمثيرة، وسيتم بثها مباشرة على العديد من القنوات الرياضية، مثل بين سبورت وأبو ظبي الرياضية وقناة الكأس، وسيتمكن المشاهدون من متابعة المباراة عبر ترددات هذه القنوات. ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين قويًا ومثيرًا للجماهير، وستتضمن المباراة تاريخًا حافلًا للفريقين في دوري الأبطال، حيث تمكن الأهلي من الفوز بالبطولة 8 مرات، بينما فاز الترجي باللقب 4 مرات.

وسيتم تحكيم المباراة بواسطة حكم من جنوب إفريقيا، ويترقب الجمهور بفارغ الصبر هذه المباراة المثيرة، والتي ستكون فرصة للفريقين للتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة. وتعد هذه المباراة فرصة لعشاق الكرة الإفريقية لمتابعة أحداث مثيرة ومشوقة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر عن المباراة وتاريخ مواجهات الفريقين عبر المواقع الرياضية ومواقع التواصل الاجتماعي.

يلا شوت مباراة الترجي والأهلي بث مباشر في ذهاب دوري أبطال إفريقيا 2023

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم 12-5-2023 يلا شوت مباراة الترجي والأهلي بث مباشر في ذهاب دوري أبطال إفريقيا 2023

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة 12 مايو، منافسه فريق الترجي الرياضي التونسي، في مباراة مهمة ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023. ستقام المباراة في ستاد رادس بتونس، وستكون متاحة للجماهير حول العالم عبر بث مباشر.

ومن المتوقع أن يقدم الأهلي أداءً قويًا ومتميزًا، ويسعى الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، وخاصة في ضوء تاريخ الفريق في البطولة، حيث يعتبر الأهلي أحد أكثر الأندية الناجحة في تاريخ البطولة بتحقيقه 8 ألقاب.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي المباراة بالتشكيلة الأساسية التي يعول عليها في هذه المباراة، وتشمل التشكيلة العديد من النجوم البارزين في الفريق، مثل محمد شريف، وحسين الشحات، ومحمود كهربا، وعمرو السولية، وبدر بانون.

ما تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي؟

سيجري مارسيل كولر بعض التعديلات على تشكيل الأهلي أمام الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أبرزها بداية القندوسي من على مقاعد البدلاء، والدفع بعمرو السولية أو ديانج، بجانب الدفع بحسين الشحات بدلًا من عبد القادر.

ويتوقع أن تكون المواجهة بين الفريقين مثيرة ومتوترة، وسيتعين على الفريقين العمل بجدية وتفاني لتحقيق الفوز، وسيتم التحكيم في المباراة بواسطة حكم من مالاوي. ويتطلع الجمهور حول العالم بحماس للمباراة، ويمكن متابعة بث المباراة على العديد من القنوات الرياضية المختلفة.

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مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم يلا شوت

يتطلع فريق الأهلي إلى تحقيق الفوز في مباراته ضد الترجي التونسي اليوم، وذلك للوصول إلى اللقب الإفريقي رقم 11 في تاريخ النادي. وبعد الفوز بالبطولة في عامي 2020 و2021، يعول الأهلي على الفوز في الموسم الحالي والتفوق على منافسيه في البطولة.

ويشكل فريق الترجي التونسي عقبة صعبة للأهلي، حيث يعتبر فريقًا قويًا ويمتلك خبرة كبيرة في البطولة القارية. ومن أجل تحقيق الفوز، يعول الأهلي على لاعبيه البارزين مثل محمد شريف وحسين الشحات ومحمود كهربا وعمرو السولية وبدر بانون، الذين يمتلكون خبرة كبيرة في البطولة.

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب والعودة ضد الترجي التونسي، والتأهل إلى النهائي للمرة الثالثة على التوالي. ويدرك الأهلي أنه يحتاج للعب بأفضل مستواياته لتحقيق هذا الهدف، وسيبذل كل جهده لتحقيق الفوز والتأهل في مباراة اليوم.

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

ويمكن مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، عبر قنوات بين سبورت القطرية، باعتبارها القنوات الناقلة لكافة مباريات إفريقيا، للجماهير داخل الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية، كما حددت قناة بي إن سبورت 4، لإتاحة بث مباشر مباراة الأهلي والترجي اليوم، والذي جاء ترددها كما في الجدول التالي.

تردد بي إن سبورت 4 التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تشكيل الأهلي أمام الترجي

ينتظر أن يختار مارسيل كولر، تشكيل الأهلي اليوم، لمباراة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

تشكيل الترجي أمام الأهلي

ينتظر أن يختار نبيل معلول، تشكيل الترجي التونسي، لمواجهة الأهلي اليوم في دوري الأبطال، كالتشكيل التالي: