الآن مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الشوط الأول يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا ، بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة الموافق 12 من شهر مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «رادس» معقل فريق الترجي التونسي، وسط غياب الجمهور بعد حرمان الكاف الفريق التونسي من جماهير عقب أحداث الشغب التي حدثت في مباراة دور ربع النهائي ضد شبيبة القبائل.

الآن مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، بث مباشر مباراة الأهلي والترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، تتزايد عليها عمليات البحث في هذه الساعات، بين مختلف الجماهير المصرية والعربية، حيث تفصلنا دقائق قليلة على انطلاق قمة مباريات الدور نصف النهائي من دوري الأبطال، وذلك بين فريقي الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي، في ديربي شمال إفريقيا، ويتطلع المشاهدة إلى معرفة كيفية مشاهدة مباراة الترجي ضد الأهلي بث مباشر اليوم في إفريقيا، والقنوات التي سوف تقوم بإذاعتها على النايل سات، وتوقيت اللقاء داخل مصر والوطن العربي.

ويحرص موقع الفجر الرياضي، على تقديم كافة الأخبار والخدمات التي تهم المتابعين، لهذا سوف نرصد لكم في هذا التقرير الشامل، قناة مفتوحة تنقل بث مباشر مباراة الأهلي والترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، وتوقيت مباراة الأهلي والترجي اليوم، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال، والتشكيل المتوقع أن يختاره مدرب كل فريق.

مباراة الأهلى والترجى التونسى اليوم بث مباشر

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منافسه فريق الترجي الرياضي التونسي، في المباراة المقرر انطلاقها مساء اليوم الجمعة 12 مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، على أن يحتضن ستاد رادس بالأراضي التونسي، مجريات لقاء الترجي ضد الأهلي بث مباشر في دوري الأبطال.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، فلسطين، قطر، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

ويأمل النادي الأهلي إلى محاولة الضغط على فريق الترجي التونسي منذ الدقائق الأولى في اللقاء، لمحاولة تسجيل هدف مبكر، مما يعزز من فرص القلعة الحمراء في تحقيق أي نتيجة إيجابية سواء بالتعادل السلبي أو الإيجابي، أو الفوز بأي نتيجة، وذلك لتسهيل مهمة لقاء الإياب في القاهرة، والذي من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 19/5/2023، وينتظر أن تمتلئ مدرجات ستاد القاهرة الدولي بجماهير الأهلي العريضة، من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

ويأمل الأحمر، خلال بث مباشر مباراة الأهلي والترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، إلى الوصول إلى اللقب الإفريقي رقم 11 في تاريخ بطولات القلعة الحمراء العريضة، وذلك بعدما شهدت السنوات الثلاثة الأخيرة في دوري الأبطال، نجاح الأهلي في حصد بطولتين منهم، كانت الأولى أمام الغريم والمنافس الأبدي له عام 2020، فريق الزمالك المصري، عندما انتصر الأهلي بهدفين مقابل هدف محققا البطولة التاسعة.

والمناسبة الثانية كانت نسخة 2021 عندما توج الأحمر بالبطولة على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بينما في آخر نسخة وهي العام الماضي خسر الأهلي اللقب أمام فريق الوداد الرياضي المغربي، مما يزيد من دافعية الأهلي وإدارته الفنية وجماهيره من أجل تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، والذي تتمثل أول خطوة بها في تخطي عقبة فريق الترجي التونسي، بالفوز بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

قناة مفتوحة تنقل بث مباشر مباراة الأهلي والترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

تتيح قناة مفتوحة تنقل بث مباشر مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، والذي يمكن للمشاهدين والمتابعين تنزيلها من أجل مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم، وهذه القناة هي قناة الرياضية التونسية، ولكنها قناة تدعم خدمة البث الأرضي فقط، أي أنها سوف تتيح بث مباشر مباراة الأهلي والترجي، للجماهير داخل حدود دولة تونس فقط.

وذلك حسب القرارات الصادرة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بأن الفريق صاحب الملعب هو الذي يمكنه نقل مشاهدة المباراة بشكل مجاني لمشجعي الفريق المستضيف فقط، وبالتالي يمكن تسجيل تردد قناة الرياضية التونسية الآتي، لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

تردد قناة الرياضية التونسية على النايل سات القمر الصناعي: النايل سات التردد 11727 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 مفتوحة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

القنوات التي تذيع مباراة الأهلي اليوم على النايل سات

وحول القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة الأهلي اليوم على القمر الصناعي النايل سات، فإن كما وضحنا في الفقرات السابقة، إن قناة الرياضية التونسية هي القناة الوحيدة التي سوف تعرض مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، وذلك للجماهير التونسية بشكل محدد.

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

ويمكن مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، عبر قنوات بين سبورت القطرية، باعتبارها القنوات الناقلة لكافة مباريات إفريقيا، للجماهير داخل الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية، كما حددت قناة بي إن سبورت 4، لإتاحة بث مباشر مباراة الأهلي والترجي اليوم، والذي جاء ترددها كما في الجدول التالي.

تردد بي إن سبورت 4 التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

تشكيل الأهلي أمام الترجي

ينتظر أن يختار مارسيل كولر، تشكيل الأهلي اليوم، لمباراة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

تشكيل الترجي أمام الأهلي

ينتظر أن يختار نبيل معلول، تشكيل الترجي التونسي، لمواجهة الأهلي اليوم في دوري الأبطال، كالتشكيل التالي: