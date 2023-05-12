المخرج مجدي ابو عميرة يحتفل بزفاف نجله

أحتفل مساء أمس، رجل الأعمال المعروف إبراهيم جمال أبو عميرة، بحفل زفاف ابنته المخرجة سعاد، على المخرج محمود، نجل المخرج الكبير شكري أبو عميرة، والذي أقيم فى بحيرة القاهرة التابعة لمتحف الحضارة.



أحيا الفنان حميد الشاعري حفل الزفاف بباقة كبيرة ومختلفة من أجمل وأشهر أغانيه ومنها "جلجلي"، "عيني" وغيرها من الأغاني.



وحضر باقة كبيرة من نجوم الفن والإعلام على رأسهم النجمة ليلى علوي، والنجم أحمد عز، والنجم ياسر جلال، والنجمة ماجدة زكى، والفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان القدير خالد زكي، والنجمة رانيا فريد شوقي، والفنانة سهر الصايغ وخطيبها، والفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، والنجم أحمد زاهر، والفنان محمود حجازي.

وكان على رأس حفل الزفاف كل من؛ السيدة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسفير أحمد التازي؛ سفير المملكة المغربية بمصر، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والمغاربة والسعوديين، ورجل الأعمال أحمد الوكيل، رجل الأعمال ورئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر والسيدة حرمه، كريمة رجل الأعمال المعروف إبراهيم جمال أبو عميرةِ،.

كما حضر السيناريست الكبير مدحت العدل، والمنتج محمد العدل، والمخرج ماندو العدل، والنجم ماجد المصري، والإعلامية سهير جودة، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامى عمرو الليثي وآخرين.

من هو حميد الشاعري ؟

ولد حميد الشاعري 29 نوفمبر1961 وهو مغني وموسيقار ليبي/ مصري لأب ليبي وأم مصرية ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية، حيث نشأ في أسرة تشمل خمسةَ عشرَ أخًا وأخت، إضافةً إلى ثلاثِ زوجات للأب -خلافًا لأمِه، توفيت أمه وهو لم يتجاوز الثالثة عشر من العمر.ولد لأب ليبي وأم مصرية ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية، حيث نشأ في أسرة تشمل خمسةَ عشرَ أخًا وأخت، إضافةً إلى ثلاثِ زوجات للأب -خلافًا لأمِه، توفيت أمه وهو لم يتجاوز الثالثة عشر من العمر.