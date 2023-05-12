مشاهدة مباراة الأهلي اليوم | كورة أون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الشوط الأول يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

كورة أون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

كورة أون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الشوط الأول يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot ، كانت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادرت فندق الإقامة منذ قليل، في طريقها إلى استاد حمادي العقربي في رادس، استعدادًا لمباراة الفريق أمام الترجي المقرر لها العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

كورة أون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، تحظى مباراة الأهلي المصري ونظيره الترجي التونسي بترقب كبير من قبل عشاق كرة القدم العربية والمصرية بشكل خاص، حيث ستقام المباراة على أرضية الملعب الأولمبي حمادي العقربي في تونس، مساء اليوم الجمعة الموافق 12 مايو، لحساب فعاليات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويترقب الجميع هذا اللقاء الذي يجمع بين فريقين كبيرين ومنافسين تاريخيين في البطولة، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز باللقاء وتأمين نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل مواجهة العودة على أرضه، بينما يرغب الترجي في الفوز على أرضه وأمام جماهيره الحماسية للحصول على نتيجة إيجابية قبل السفر إلى القاهرة لخوض مباراة الإياب.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة شديدة بين الفريقين، حيث يتميز كل منهما بالقوة البدنية والمهارة الفردية والجماعية، وسيحاول كل فريق استغلال نقاط القوة لديه لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة.

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي

وبهذا اللقاء، تتجدد المنافسة الكروية العريقة بين الأهلي المصري والترجي التونسي في إطار بطولة دوري أبطال إفريقيا، وسيكون الجمهور العربي على موعد مع مباراة مثيرة ومشوقة، يتمنون من خلالها رؤية الأخطاء والإنجازات والأهداف التي ستحدث في هذا اللقاء الحاسم.

يترقب عشاق كرة القدم العربية المواجهة المثيرة بين الفريقين الأهلي المصري والترجي التونسي في دور قبل النهائي بدوري أبطال إفريقيا. وتوقع الجميع أن تكون المواجهة من العيار الثقيل والمثيرة بين الفريقين الذين يسعيان لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل عليهما الأمور في الإياب وتقربهما من النهائي.

واستطاع الأهلي بجدارة تجاوز الأدوار الإقصائية ليصل لدور النصف النهائي، بعدما تأهل من دور المجموعات بصعوبة شديدة، حيث كان يتواجد في المركز الثالث برصيد 10 نقاط متساوٍ مع الهلال، وتمكن من التأهل بفارق الأهداف.

وفي دور الربع النهائي، حقق الأهلي الفوز على الرجاء الرياضي بهدفين نظيفين، ليصل بذلك لمواجهة الترجي التونسي في دور النصف النهائي.

ويتمتع الأهلي حاليًا بمعنويات مرتفعة جدًا، خاصة بعد تتويجه بلقب كأس السوبر المصري على حساب فريق حابا بيرايمدز، ويطمح في تقديم أداء مميز يساعده في تحقيق الفوز والعودة بمعنويات مرتفعة للديار، والاقتراب من التأهل للنهائي.

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي يلا شوت

ومن جهته، يستعد الترجي التونسي لمواجهة صعبة للغاية، خاصة بعد معاناته محليًا وخسارته لمباراتين متتاليتين في الدوري. كما يعاني الفريق من بعض الإصابات الهامة، مثل إصابات حمدي الهوني ومعز بن شريفية ورياض بن عياد.

ومع ذلك، يأمل الترجي في مواجهة الأهلي بأفضل ما لديه، والاستعانة بخبرة مدربه نبيل معلول وبعض اللاعبين المهمين، مثل محمد علي بن رمضان ومحمد علي بن حمودة وصابر بوغرين، لتحقيق الفوز والعودة بمعنويات مرتفعة، في ظل غياب جمهور الفريق التونسي بسبب عقوبة انضباطية بحقهم.

صراع شرش يجمع بين الفريقين في قمة عربية خالصة ستكون من العيار الثقيل في دور قبل النهائي بدور الأبطال، حيث يأمل كلاهما تحقيق نتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب لتسهيل الأمور والاقتراب من النهائي.

وكان الفريقين قد إلتقيا مع بعضهما في 20 لقاء في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة لمباراتين في كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث حقق الأهلي الانتصار في 10 مباريات، وفاز الترجي التونسي في 4 لقاءات، واحتكم التعادل بين الطرفين في 8 لقاءات.

ونجح الأهلي بشق طريقة الصعب لهذا الدور نصف الانهائي، بعدما كانت البداية من دور المجموعات التي تأهله منه بصعوبة بالغه عقب تواجده بالمركز الثالث برصيد 10 نقاط متساويًا مع الهلال بنفس الرصيد متفوقًا عليه بفارق الأهداف.

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي كورة لايف

وفي الأدوار الإقصائية، كان طريق الأهلي محفوف بالمخاطر ولكن استطاع تجاوزه بجدارة واستحقاق، حيث تقابلا مع الرجاء الرياضي في دور ربع النهائي وحقق الفوز عليه بهدفين نظيفين بمجموع اللقاءين ليصل لهذه الموقعة ويصطدم بالخصم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

الأحمر قدم أداء مميز جدًا ومغاير بعد دور المجموعات في جميع المسابقات التي يشارك بها، فهو يتمتع حاليًا بمعنويات مرتفعة وبالأخص بعدما توج بلقب كأس السوبر المصري قبل أيام قليلة من هذه الموقعة المثيرة على حاب بيرايمدز بالفوز عليه بهدف دون رد.

وأنهى المارد الأحمر الذي يمتلك 10 ألقاب إفريقية في دوري الأبطال لهذه الموقعة بكل قوة وتركيز عالي للغاية، حيث يطمح في تقديم أداء مميز يحاول من خلاله خطف الفوز والعودة للديار بمعنويات مرتفعة تسهل عليه الأمور في الإياب من أجل التأهل للنهائي للمنافسة بقوة على اللقب الحادي عشر في تاريخه.

وعلى الجانب الأخر، ستكون هذه المباراة بالنسبة للترجي صعبة للغاية، كونه لا يعيش أفضل فتراته في الفترة الأخيرة خصوصًا بعد معاناته محليًا، وبالأخص عقب الخسارة في مباراتين متتاليتين بالدوري أمام الصفاقسي والنادي الإفريقي، كما أن كتيبة نبيل معلول تعاني بشكل كبير من العديد من الإصابات أبرزهم النجم حمدي الهوني ومعز بن شريفية ورياض بن عياد.

وبالرغم من بعض الإصابات إلا أن الفريق التونسي استطاع الوصول لهذا الدور من البطولة بعد تخطيه دور المجموعات، ومن ثم الانتصار على شبيبة القبائل بهدفين لهدف بمجموع اللقاءين في دور ربع النهائي، بعد أن راهن على خبرات المدرب نبيل معلول.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

بث مباشر مباراة الأهلي والترجي

ويراهن الترجي اليوم على خبرات مدربه ومتسلحًا بالعديد من اللاعبين أبرزهم ومحمد علي بن رمضان ومحمد علي بن حمودة، صابر بوغرين، من أجل الظهور بمستوى رائع يحاول من خلاله تحقيق الفوز للسفر للقارهة بمعنويات مرتفعة، في ظل غياب جمهور الفريق التونسي بسبب عقوبة انضباطيه بحقهم.