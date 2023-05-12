بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2022/2023 يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 يلا شوت ، تزايدت عمليات البحث في الساعات الأخيرة عن بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022/2023، وتعد هذه المباراة من أهم المواجهات في البطولة، حيث يتنافس الفريقان على الصعود إلى المباراة النهائية.

ويسعى العديد من الجماهير المصرية والعربية إلى معرفة القنوات التي ستنقل المباراة بث مباشر، وتوقيت اللقاء داخل مصر والوطن العربي.

ويقدم موقع الفجر الرياضي خدمة شاملة تتضمن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا، وتوقيت المباراة داخل مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع لكل فريق.

مباراة الأهلى والترجى التونسى اليوم بث مباشر

يلتقي فريق الأهلي المصري بفريق الترجي الرياضي التونسي في المباراة الحاسمة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023. ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام على ملعب ستاد رادس في تونس.

يسعى الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، والتأهل إلى المباراة النهائية، حيث يعد الدوري الإفريقي أهم البطولات القارية في الكرة القدم.

ومن المتوقع أن يتم نقل المباراة بث مباشر على العديد من القنوات الرياضية، بما في ذلك قناة بي إن سبورتس المفتوحة وقناة النيل للرياضة وقناة أون تايم سبورتس وقناة الكأس المصرية وقناة الأهلي المصرية.

وستشهد المباراة منافسة شديدة بين الفريقين، حيث يعد فريق الترجي التونسي أحد أقوى الفرق في القارة الأفريقية، بينما يعد الأهلي المصري أحد أشهر الأندية الرياضية في العالم العربي.

ومن المتوقع أن يدخل الفريقان المباراة بتشكيلة قوية ومتجانسة، حيث يعول الأهلي على لاعبيه البارزين مثل مروان محسن وجونيور أجايي وعلي معلول وياسر إبراهيم، بينما يعول الترجي على لاعبيه المميزين مثل فوسيني كوليبالي وحمدو الهوني وأنيس البدري وطه ياسين الخنيسي.

يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم هذه المباراة المثيرة، ويأمل الجميع في مشاهدة مباراة الترجي ضد الأهلي بث مباشر، والتي ستكون حاسمة لتحديد الفريق الذي سيتأهل إلى المباراة النهائية.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، فلسطين، قطر، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

ويأمل النادي الأهلي إلى محاولة الضغط على فريق الترجي التونسي منذ الدقائق الأولى في اللقاء، لمحاولة تسجيل هدف مبكر، مما يعزز من فرص القلعة الحمراء في تحقيق أي نتيجة إيجابية سواء بالتعادل السلبي أو الإيجابي، أو الفوز بأي نتيجة، وذلك لتسهيل مهمة لقاء الإياب في القاهرة، والذي من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 19/5/2023، وينتظر أن تمتلئ مدرجات ستاد القاهرة الدولي بجماهير الأهلي العريضة، من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

ويأمل الأحمر، خلال بث مباشر مباراة الأهلي والترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، إلى الوصول إلى اللقب الإفريقي رقم 11 في تاريخ بطولات القلعة الحمراء العريضة، وذلك بعدما شهدت السنوات الثلاثة الأخيرة في دوري الأبطال، نجاح الأهلي في حصد بطولتين منهم، كانت الأولى أمام الغريم والمنافس الأبدي له عام 2020، فريق الزمالك المصري، عندما انتصر الأهلي بهدفين مقابل هدف محققا البطولة التاسعة.

والمناسبة الثانية كانت نسخة 2021 عندما توج الأحمر بالبطولة على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بينما في آخر نسخة وهي العام الماضي خسر الأهلي اللقب أمام فريق الوداد الرياضي المغربي، مما يزيد من دافعية الأهلي وإدارته الفنية وجماهيره من أجل تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، والذي تتمثل أول خطوة بها في تخطي عقبة فريق الترجي التونسي، بالفوز بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

بث مباشر مباراة الأهلي والترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

تتيح قناة مفتوحة تنقل بث مباشر مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، والذي يمكن للمشاهدين والمتابعين تنزيلها من أجل مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم، وهذه القناة هي قناة الرياضية التونسية، ولكنها قناة تدعم خدمة البث الأرضي فقط، أي أنها سوف تتيح بث مباشر مباراة الأهلي والترجي، للجماهير داخل حدود دولة تونس فقط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

وذلك حسب القرارات الصادرة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بأن الفريق صاحب الملعب هو الذي يمكنه نقل مشاهدة المباراة بشكل مجاني لمشجعي الفريق المستضيف فقط، وبالتالي يمكن تسجيل تردد قناة الرياضية التونسية الآتي، لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

تردد قناة الرياضية التونسية على النايل سات القمر الصناعي: النايل سات التردد 11727 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 مفتوحة

القنوات التي تذيع مباراة الأهلي اليوم على النايل سات

وحول القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة الأهلي اليوم على القمر الصناعي النايل سات، فإن كما وضحنا في الفقرات السابقة، إن قناة الرياضية التونسية هي القناة الوحيدة التي سوف تعرض مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، وذلك للجماهير التونسية بشكل محدد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

ويمكن مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، عبر قنوات بين سبورت القطرية، باعتبارها القنوات الناقلة لكافة مباريات إفريقيا، للجماهير داخل الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية، كما حددت قناة بي إن سبورت 4، لإتاحة بث مباشر مباراة الأهلي والترجي اليوم، والذي جاء ترددها كما في الجدول التالي.