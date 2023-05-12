يلا شوت .. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم .. YALLA SHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم.. YALLA SHOOT ، بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة الموافق 12 من شهر مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «رادس» معقل فريق الترجي التونسي، وسط غياب الجمهور بعد حرمان الكاف الفريق التونسي من جماهير عقب أحداث الشغب التي حدثت في مباراة دور ربع النهائي ضد شبيبة القبائل.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وكذلك بتوقيت كل من مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

مواجهة مرتقبة تجمع بين النادي الأهلي ونظيره فريق الترجي التونسي، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «رادس» معقل الفريق التونسي.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على نظيره فريق الرجاء المغربي بنتيجة 2-0 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بدور الثمانية.

أما فريق الترجي الرياضي التونسي فقد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي، بعد التفوق على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1 في مجموع لقاءَي الدور ربع النهائي.

بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

وتقدم الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة الموافق 12 من شهر مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «رادس» معقل فريق الترجي التونسي، وسط غياب الجمهور بعد حرمان الكاف الفريق التونسي من جماهير عقب أحداث الشغب التي حدثت في مباراة دور ربع النهائي ضد شبيبة القبائل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وكذلك بتوقيت كل من مكة المكرمة والدوحة.