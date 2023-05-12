مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر كورة لايف اليوم 12-05-2023 في دوري ابطال افريقيا يلا شوت Al Ahly

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر كورة لايف اليوم 12-05-2023 في دوري ابطال افريقيا يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر كورة لايف اليوم 12-05-2023 في دوري ابطال افريقيا يلا شوت Esperance Tunis Vs Al Ahly يقدم عرضًا لمشاهدة بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2023، والمباراة المنتظرة التي ستقام اليوم بين نادي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي على ملعب "14 جانفي" في تونس. يعتبر هذا اللقاء من العيار الثقيل، وينتظره العالم بفارغ الصبر.

يدخل نادي الأهلي هذه المباراة وهو يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، ويدخل الجولة بمعنويات عالية بعد أدائه الجيد في المباريات السابقة وفوزه بكأس السوبر هذا الموسم. يسعى الأهلي لتحقيق فوز معنوي والعودة إلى سكة الانتصارات، حيث إنه يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري ويعيش فترة جيدة.

من جهته، يدخل نادي الترجي هذه المباراة بعزم على تحقيق نتيجة إيجابية ومحاولة الإطاحة بنادي الأهلي. يريد الترجي الفوز وتحقيق الانتصار من أجل وضع قدم في النهائي وحجز بطاقة التأهل، حيث يعتبر الفريق من بين الفرق الأقوى في البطولة ويتمتع بمهارات لاعبيه في الهجمات المعاكسة.

سيكون الملعب ممتلئًا والأجواء استثنائية في هذه المباراة الكبيرة، ويمكن مشاهدتها عبر بث مباشر على الإنترنت. يأمل الجميع في مشاهدة مباراة مثيرة ومشوقة، ويتوقعون إثارة كبيرة وتنافسًا قويًا بين الفريقين على أرض الملعب.

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر كورة لايف اليوم 12-05-2023 في دوري ابطال افريقيا يلا شوت

يدخل نادي الترجي هذه المباراة بحماس كبير، حيث يسعى جاهدًا لتحقيق الانتصار على أرضه وأمام جماهيره، ويريد الفوز على خصمه الصعب نادي الأهلي. يدرك نادي الترجي أن الفوز أو التعادل في هذه المباراة سيسهل عليه المهمة في مباراة الإياب، ولذلك يسعى الفريق جاهدًا للفوز وتحقيق النتيجة المطلوبة.

يسعى نادي الترجي لرفع معنوياته ومواصلة نتائجه الجيدة في هذا الموسم، حيث قدم أداءً مميزًا في الأدوار السابقة من البطولة. يريد الفريق اليوم تحقيق الفوز في هذه المباراة الصعبة وخطف الأنظار من نادي الأهلي الذي يعيش أفضل مواسمه الحالية.

يخوض نادي الترجي هذه المباراة بعد خسارته في آخر مباراة له ضد نادي الأفريقي في الجولة الماضية من بطولة الدوري التونسي، حيث انتهت المباراة بفوز النادي الأفريقي بهدف دون مقابل. لكن الفريق لا يزال يتمتع بمهارات لاعبيه وقوته الهجومية، وهو عازم على تحقيق الفوز في هذه المواجهة الصعبة.

يمكن مشاهدة المباراة عبر بث مباشر على الإنترنت، ويتوقع الجميع مباراة مثيرة ومشوقة بين نادي الترجي ونادي الأهلي.

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بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة لايف

يدخل نادي الأهلي هذه المباراة بحماس كبير وعزم قوي، حيث يسعى جاهدًا إلى تحقيق الانتصار وتحقيق نتيجة جيدة على أرضية الملعب التونسي. يعتبر هذا اللقاء فرصة كبيرة للفريق المصري للخروج بنتيجة إيجابية والتأهل إلى الدور القادم من البطولة.

يحتاج نادي الأهلي إلى الفوز في هذه المباراة من أجل وضع قدم في الدور القادم، ويسعى الفريق المصري جاهدًا لتحقيق الفوز على نادي الترجي وتصحيح المسار بعد تعادلات سابقة. يمثل الفوز على نادي الترجي فرصة لنادي الأهلي لاستعادة الثقة في النفس

توقيت مباراة الاهلي والترجي والقناة الناقلة

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية

9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.

وبالنسبه للقناة الناقله للمباراة فقد تم إختيار قنوات بي ان سبورت لبث المباراه

تشكيله نادي الاهلي المتوقعة

فسوف تضم في حراسة المرمى:الشناوي.

وفي خط الدفاع:هاني،عبد المنعم،ربيعة،معلول.

وفي خط الوسط:افقشه،عطيه،السوليه،عبد القادر.

وفي خط الهجوم:تاو،كهربا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

تشكيلة نادي الترجي المتوقعة

سوف تضم في حراسة المرمى:بن شريقية.

وفي خط الدفاع:عمامة،مرياح،توغاي،بن حميدة.

وفي خط الوسط:بن رمضان،كوليبالي،بوغرين.

وفي خط الهجوم:زدام،حمودة،البدري.