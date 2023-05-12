بث مباشر الأهلي الترجي الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر يلا شوت لايف

بث مباشر الأهلي الترجي الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الشوط الأول يلا شوت لايف ، التقي الأهلي مع الترجي في دوري أبطال أفريقيا خلال 18 مباراة ، وحقق الأهلي الفوز في 10 مباريات، بينما تعادل الفريقان في 4 مباريات بينما فاز الترجي في 4 مباريات.

بث مباشر الأهلي الترجي الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر يلا شوت لايف، ويلتقي الترجي التونسي مع الأهلي في مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم على ملعب حمادي العقربي بتونس الجمعة.

تسلل بطل تونس إلى هذه الجولة بعد فوزه على شبيبة القبايل الجزائري 2-1 في مجموع المباراتين في مباراة ربع النهاية ولم يهزم في آخر أربع مباريات في البطولة الأفريقية الأولى للأندية.

الترجي، بطل إفريقيا أربع مرات، لم يهزم هو الآخر في آخر خمس مباريات على أرضه في دوري الأبطال بعد أن سجل ثلاثة انتصارات متتالية وتعادلين متتاليين.

في غضون ذلك، حجز الأهلي مكانه في نصف النهائي بعد فوزه 2-0 على الرجاء البيضاوي المغربي في مجموع المباراتين في ربع النهائي ولم يهزم في آخر أربع مباريات في دوري الأبطال.

بعد فوزه بعشرة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، لم يهزم فريق كرة القدم المصري في آخر مباراتين خارج أرضه في البطولة القارية.

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معز بن شريفية وهاني عمومو وحمدو الهوني وغيلان الشلالي ورياض بناياد، كلهم ​​مدرجون في قائمة إصابات الترجي بينما يوقف معتز الزدام.

في المقابل، يتعرق الأهلي بسبب لياقة حسين الشحات. ستلعب مباراة الترجي والأهلي بأبواب مغلقة.

هذا لأن الترجي تلقى أوامر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للعب أربع مباريات على أرضه خلف أبواب مغلقة بسبب حوادث العنف الأخيرة التي تورط فيها مشجعوه.

ما قيل؟

الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

مدير الترجي التونسي نبيل معلول

وقال معلول عقب مباراة الإياب ضد القبايل “سيطرنا على مجريات المباراة باستثناء الدقائق الأخيرة”.

“أنا فخور بأداء اللاعبين في ظل غياب اللاعبين البارزين … سنقاتل للفوز بالدوري والكأس (المحلية) ودوري الأبطال.

وأضاف “ستكون مباراة [الترجي ضد الأهلي] ممتعة وحماسة كالعادة”.

مساعد مدرب الأهلي سامي كومسان

وقال قمصان قبل مباراة الذهاب مع الترجي “جميع اللاعبين جاهزون تمامًا لمباراة الترجي”.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

وأضاف “نقدر أهمية هذه المباراة التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة الإياب في القاهرة.

“والوصول لنهائي البطولة وهو التحدي الأهم للمرحلة المقبلة للأهلي”.

التقى الترجي والأهلي 18 مرة في بطولات CAF منذ 2007.

الأهلي صاحب اليد العليا بعد أن حقق 10 انتصارات مقارنة بأربعة انتصارات للترجي فيما انتهت أربع مباريات بالتعادل.

بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة الموافق 12 من شهر مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «رادس» معقل فريق الترجي التونسي، وسط غياب الجمهور بعد حرمان الكاف الفريق التونسي من جماهير عقب أحداث الشغب التي حدثت في مباراة دور ربع النهائي ضد شبيبة القبائل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

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وتنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وكذلك بتوقيت كل من مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

مواجهة مرتقبة تجمع بين النادي الأهلي ونظيره فريق الترجي التونسي، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «رادس» معقل الفريق التونسي.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على نظيره فريق الرجاء المغربي بنتيجة 2-0 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بدور الثمانية.

أما فريق الترجي الرياضي التونسي فقد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي، بعد التفوق على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1 في مجموع لقاءَي الدور ربع النهائي.