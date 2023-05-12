يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سيتم بث مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا مباشرة عبر العديد من القنوات الرياضية، وذلك في اليوم الجمعة الموافق 12 من شهر مايو الجاري.

 تقام المباراة ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2022-2023، على أرضية ستاد "رادس" في تونس، وسط غياب الجمهور بعد حرمان الفريق التونسي من جماهيره بسبب أحداث الشغب في مباراته ضد شبيبة القبائل.

يسعى فريق الأهلي المصري إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة، والتأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تمكن من الفوز على فريق الرجاء المغربي في دور الثمانية. بينما يسعى الترجي التونسي إلى تحقيق الفوز على الأهلي والتأهل إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على شبيبة القبائل في دور الثمانية بمجموع لقائي الذهاب والإياب.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة شديدة بين الفريقين، وسيعول الأهلي على لاعبيه البارزين مثل مروان محسن وجونيور أجايي وعلي معلول وياسر إبراهيم، بينما سيعول الترجي على لاعبيه المميزين مثل فوسيني كوليبالي وحمدو الهوني وأنيس البدري وطه ياسين الخنيسي. 

سيتم نقل المباراة بث مباشر على العديد من القنوات الرياضية، بما في ذلك قناة بي إن سبورتس المفتوحة وقناة النيل للرياضة وقناة أون تايم سبورتس وقناة الكأس المصرية وقناة الأهلي المصرية.

يلا شوت مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم هذه المباراة المثيرة، ويأمل الجميع في مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر، والتي ستكون حاسمة لتحديد الفريق الذي سيتأهل إلى المباراة النهائية.

بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة الموافق 12 من شهر مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «رادس» معقل فريق الترجي التونسي، وسط غياب الجمهور بعد حرمان الكاف الفريق التونسي من جماهير عقب أحداث الشغب التي حدثت في مباراة دور ربع النهائي ضد شبيبة القبائل.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وكذلك بتوقيت كل من مكة المكرمة والدوحة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

مواجهة مرتقبة تجمع بين النادي الأهلي ونظيره فريق الترجي التونسي، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «رادس» معقل الفريق التونسي.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على نظيره فريق الرجاء المغربي بنتيجة 2-0 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بدور الثمانية.

أما فريق الترجي الرياضي التونسي فقد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي، بعد التفوق على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1 في مجموع لقاءَي الدور ربع النهائي.

close
الأهلي الأهلي امام الترجي الاهلي ضد الترجي الأهلي ضد الترجي مباشر الاهلى لايف الاهلي مباشر الأهلي مباشر اليوم الاهلي والترجي الأهلي والترجي بث مباشر الأهلي والترجي مباشر اهداف مباراة الاهلي والترجي الترجي بث مباشر بث مباشر الاهلي اليوم بث مباشر الأهلي والترجي بث مباشر مباراة الأهلي والترجي تشكيل مباراة الأهلي أمام الترجي ماتش الاهلى والترجي مباراة الاهلى والترجي مباراة الأهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشرة مباراة الأهلي اليوم مباشرة الان مباراة الأهلي بث مباشر مباراة الاهلي ضد الترجي مباراة الاهلي مباشر مباراة الأهلي والترجي بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى والترجى بث مباشر مشاهده مباراه الاهلي الان مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي مباشر الان مشادة مباراة الأهلي والترجي مواجهات الأهلي والترجي موعد مباراة الاهلي والترجي نتيجة مباراة الأهلي والترجي
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الشوط الأول اليوم دوري أبطال إفريقيا « يلا شوت »

يلا شوت الآن.. كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي الشوط الأول في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم 12-5-2023 يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الأهلي الترجي الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الشوط الأول يلا شوت لايف

عاجل - زلزال يهز السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم الجمعة 12-5-2023 في مصر.. "الجنيه يتحدى العملة الأمريكية"

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم تويتر | يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

بث مباشر يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي الشوط الأول بدوري ابطال افريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم | كورة أون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الشوط الأول يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot