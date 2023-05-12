يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سيتم بث مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا مباشرة عبر العديد من القنوات الرياضية، وذلك في اليوم الجمعة الموافق 12 من شهر مايو الجاري.

تقام المباراة ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2022-2023، على أرضية ستاد "رادس" في تونس، وسط غياب الجمهور بعد حرمان الفريق التونسي من جماهيره بسبب أحداث الشغب في مباراته ضد شبيبة القبائل.

يسعى فريق الأهلي المصري إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة، والتأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تمكن من الفوز على فريق الرجاء المغربي في دور الثمانية. بينما يسعى الترجي التونسي إلى تحقيق الفوز على الأهلي والتأهل إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على شبيبة القبائل في دور الثمانية بمجموع لقائي الذهاب والإياب.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة شديدة بين الفريقين، وسيعول الأهلي على لاعبيه البارزين مثل مروان محسن وجونيور أجايي وعلي معلول وياسر إبراهيم، بينما سيعول الترجي على لاعبيه المميزين مثل فوسيني كوليبالي وحمدو الهوني وأنيس البدري وطه ياسين الخنيسي.

سيتم نقل المباراة بث مباشر على العديد من القنوات الرياضية، بما في ذلك قناة بي إن سبورتس المفتوحة وقناة النيل للرياضة وقناة أون تايم سبورتس وقناة الكأس المصرية وقناة الأهلي المصرية.

يلا شوت مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم هذه المباراة المثيرة، ويأمل الجميع في مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر، والتي ستكون حاسمة لتحديد الفريق الذي سيتأهل إلى المباراة النهائية.

بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة الموافق 12 من شهر مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «رادس» معقل فريق الترجي التونسي، وسط غياب الجمهور بعد حرمان الكاف الفريق التونسي من جماهير عقب أحداث الشغب التي حدثت في مباراة دور ربع النهائي ضد شبيبة القبائل.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وكذلك بتوقيت كل من مكة المكرمة والدوحة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

مواجهة مرتقبة تجمع بين النادي الأهلي ونظيره فريق الترجي التونسي، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «رادس» معقل الفريق التونسي.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على نظيره فريق الرجاء المغربي بنتيجة 2-0 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بدور الثمانية.

أما فريق الترجي الرياضي التونسي فقد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي، بعد التفوق على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1 في مجموع لقاءَي الدور ربع النهائي.