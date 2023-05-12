مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم 12-5-2023 يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم 12-5-2023 يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة Esperance Tunis Vs Al Ahly يلا لايف في اطار مباريات الذهاب في الدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا لهذا العام 2023، ومن المفترض ان يتقابل فريق الأهلي مع نظيرة فريق الترجي التونسي علي أرضية ملعب الطرف الأول النادي الترجي التونسي وهو ملعب الملعب الأولمبي حمادي العقربي الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري، وسوف تبدأ اليوم مباراة الترجي التونسي والأهلي علي قناة beIN Sport 4HD مع المعلق محمد بركات في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت الرباط والساعه العاشرة مساءًا بتوقيت القاهره ومكة المكرمة علي يلا شوت.

مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم

فريق الترجي هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الذهاب في الدور نصف النهائي من مباريات دوري أبطال إفريقيا أمام نظيرة نادي الأهلي، الترجي التونسي استطاع التأهل إلى هذا الدور علي حساب نظيرة شبيبة القبائل وذلك عندما تغلب علية في مباراة الذهاب يوم الجمعة 21/4 وانتهت المباراة بفوز الترجي بنتيجة هدف مقابل لا شئ وتعادل معه ايجابيًا في مباراة الإياب يوم السبت 29/4 الماضي وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بنتيجة هدف لكل منهم، وحاليا هو صاحب المركز الأول ومتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا وذلك برصيد احدي عشر من النقاط وذلك لأنتصارة في ثلاثة مباريات وتعادلة في مباراتان وخسارتة مباراة واحدة خلال مشوارة في دور المجموعات، واليوم يدخل نادي الترجي التونسي هذا اللقاء وهو يبحث عن اكتساب الثلاث نقاط وتحقيق الأنتصار في مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي امام نادي الأهلي لمحاولة الوصول إلى مباراة الاياب وهو متغلب علي الاهلي.

مباراة الترجي التونسي والأهلي اليوم

وعلي النظير الاخر فريق الأهلي هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم في اطار جولات الذهاب في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا أمام الطرف الأول نظيرة نادي الترجي التونسي، فريق الأهلي المصري حاليا هو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية من دوري الأبطال الأفريقية برصيد عشر من النقاط وذلك لتحقيق الانتصار في ثلاثة مباريات وتعادلة في مباراة وخسارتة مباراتان خلال مشوارة في دور المجموعات، النادي الأهلي المصري استطاع التأهل إلى هذا الدور هو الأخر علي حساب نظيرة الرجاء الرياضي وذلك عندما تغلب علية في مباراة الذهاب يوم 22/4 الماضي بثنائية نظيفة وتعادل أمامة سلبيًا في مباراة الاياب يوم السبت 29/4 الماضي تعادل سلبي دون أهداف للفريقين، الأهلي يدخل لقاء اليوم وهو في كامل استعدادة للقاء نادي الترجي التونسي في مباريات الجولة نصف النهائية من منافسات دوري أبطال إفريقيا ويأمل للتغلب علية في مباراة الذهاب والوصول إلى مباراة الاياب وهو متغلب علي نظيرة الترجي التونسي والوصول إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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