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الملك سلمان يدعو رئيس تونس للمشاركة في اجتماع القمة العربية

السعودية
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز - أرشيفية

أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيَّد، يدعوه للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي من المقرر عقدها في المملكة شهر مايو الجاري.
وسلّم الرسالة،السقير السعودي لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، خلال استقبال الرئيس التونسي له في قصر قرطاج.
ونقل الصقر، خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للرئيس التونسي، وتمنياتهما، لحكومة وشعب تونس الأمن والاستقرار، فيما حمَّله تحياته وتقديره لهما، ولحكومة وشعب السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز الرئيس التونسي جامعة الدول العربية الملك سلمان بن عبدالعزيز يرسل دعوة للرئيس التونسي
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