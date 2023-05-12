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وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيره الروسي الوصول لتسوية لحل الأزمة الأوكرانية

السعودية
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي - أرشيفية

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف  خلال اتصال هاتفي، ضرورة التوصل السريع إلى تسويات للعديد من الأزمات في منطقة الشرق الأوسط. 
وذكرت الخارجية الروسية في بيان اليوم الجمعة: "جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لجدول الأعمال الإقليمي والدولي مع التركيز على الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك القضية الفلسطينية".
وتابعت الخارجية: "تم تبيان وجهة النظر المشتركة لصالح ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومبكرة للعديد من الأزمات في المنطقة".
وفى السياق، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي لافروف، وجرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
ونشرت في تغريدة لها على "تويتر": "تمت مناقشة القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مجددًا سموه التأكيد على مواصلة المملكة بذل المساعي الحميدة ودعم كافة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية".

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