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حظك اليوم.. ماهي توقعات برج الأسد السبت 13 مايو 2023؟

الفجر الفني
بوابة الفجر

تشغل الأبراج بال الكثير من المهتمين بمطالعة التوقعات والحظوظ التي تنتظرهم، حيث يكشف عالم الفلك ماذا سيحدث لهم في يومهم على أكثر من جانب صحيا وعاطفيا ومهنيا لذلك يبحثون باستمرار  عن توقعات الأبراج وحظك اليوم.


ويؤمن الكثيرون بأن جميع علامات الأبراج لها خصائصها وسماتها الخاصة التي تحدد شخصية الشخص وسيكون مفيدًا إذا بدأت يومك بمعرفة ما سيأتي في طريقك؟ لذا توفر جريدة "الفجر" الإلكترونية لقرائها توقعات الأبراج التي ينتمون إليها.

 

برج الأسد: 
 

عليك حل بعض المشاكل العالقة مع أحد الاشخاص المقربين، يجب عليك التخطيط ليوم عائلي، تقضيه مع اسرتك وتقوموا ببعض المهام سويًا، هم بحاجة لك ويشعرون بالاشتياق الشديد لك، تفكر بزيارة شخص مقرب لم تتواصلا منذ مدة، بادر بالاتصال به وزيارته واعادة العلاقة بينكما

توقعات الاسد حظك
Elfagr.org

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