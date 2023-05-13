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ماذا قال محمد الشناوي بعد فوز الأهلي العريض على الترجي في دوري أبطال إفريقيا؟

الفجر الرياضي
محمد الشناوي
محمد الشناوي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على حساب مضيفه الترجي التونسي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما الجمعة ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وأبي محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته بالفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على استاد حمادي العقربي.

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وقال الشناوي: «كان لدينا احترام كبير لفريق الترجي، والجميع كان في حالة تركيز من أجل الفوز والعودة للقاهرة بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب، وهو ما تحقق بالانتصار بثلاثة أهداف دون رد».

وتابع الشناوي: «كنا نعلم أن مواجهة الذهاب ستكون صعبة أمام فريق متمرس في البطولات الإفريقية، سنحتفل بالفوز اليوم، وبداية من الغد سنبدأ الاستعداد لمباراة الإياب، وسنتحدث مع اللاعبين بأن الفريق لم يحسم التأهل للمباراة النهائية».

واختتم الشناوي حديثه بالتأكيد على أحقية الأهلي في تحقيق الفوز على الترجي، وقال إن التركيز والإصرار على الفوز كانا واضحين خلال شوطي المباراة، حتى نجح اللاعبون في ترجمة هذه السيطرة إلى ثلاثة أهداف.

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