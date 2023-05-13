رغم اكتساح الترجي.. مدرب الأهلي: لم نحسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعرب سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت مساء أمس على استاد حمادي العقربي في تونس.

وقال قمصان عقب المباراة: «أهنئ جماهير الأهلي واللاعبين على الفوز بثلاثة أهداف، وكان في متناول أيدينا تحقيق الفوز بنتيجة أكبر، ولكن الحمد لله على هذا الانتصار الكبير أمام فريق كبير».

وتابع قمصان: «لم نحسم التأهل للنهائي، ولكن الفوز على فريق كبير بثلاثية خارج الأرض يعد خطوة كبيرة تقربنا من التأهل».

واستكمل قمصان: «الجهاز الفني للفريق درس فريق الترجي بشكل مميز خلال الفترة الماضية، وسنعمل على التأهل في مباراة الإياب التي نستعد لها من الغد بقوة، لتحقيق نتيجة إيجابية والاحتفال مع جماهيرنا بالتأهل للنهائي».