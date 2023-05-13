الآن أسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية molsa.gov.iq

لقد شهدت الساعات الأخيرة ارتفاعًا في عدد المواطنين العراقيين الذين يبحثون عن رابط الوجبة التاسعة المقبولين للحصول على الرعاية الاجتماعية لعام 2023، وذلك بسبب التأخر في الإعلان عن أسماء المستفيدين، وتزايدت حاجة الناس إلى معرفة ما إذا كانت أسرهم تمت الموافقة على طلباتها للحصول على المساعدات المالية، وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن المساعدات ستصرف لجميع الأسر المحتاجة التي تمت الموافقة على طلباتها، وذلك وفقًا لجدول زمني محدد من قبل الوزارة، ونحن ننصح المواطنين بمتابعة أسماء المستفيدين في جميع المحافظات خلال عام 2023، حيث سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة من موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

إذا كنت ترغب في الاستعلام عن أسماء المستحقين للحصول على رواتب الرعاية الاجتماعية في محافظات العراق عام 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن الوجبة التاسعة:

أولًا، يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق وذلك بالنقر على الرابط الموجود هنا. ثانيًا، يجب البحث عن الصفحة المخصصة للرعاية الاجتماعية والمراقبة. ثالثًا، يتعين عليك استخدام خدمة الاستعلام عن أسماء الضمان الاجتماعي. رابعًا، عليك إدخال جميع البيانات المطلوبة للشخص الذي تم تقديم طلب الحصول على الرعاية الاجتماعية من أجل الاستفادة من الخدمة. أخيرًا، بمجرد النقر على “نتائج الاستعلام عن الوجبة التاسعة” سيتم عرض قائمة (List) تحتوي على أسماء المستفيدين من الدفعة التاسعة

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

إليكم الشروط الواجب تحقيقها وفقًا لوزارة العمل لتقديم طلب للحصول على الرعاية الاجتماعية لرواتب الرعاية الاجتماعية لعام 2023:

1- يجب أن يكون المتقدم من جنسية عراقية ومقيم في العراق حاليا.

2- يجب أن يتراوح عمر المتقدم للاستفادة من الرعاية الاجتماعية والحصول على المساعدة بين 15 و60 عامًا.

3- يجب أن يكون عمر المتقدمة من النساء بين 15 و55 عامًا.

4- يجب أن لا يتقاضى المتقدم راتبًا ثابتًا.

5- يجب أن تكون للعائلة أربعة أطفال على الأقل، وأن تعاني من الفقر.

الرعاية الاجتماعية

في الساعات القليلة القادمة، سيكشف وزير العمل العراقي عن عدد كبير من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية والذين لا يستحقون الإعانة الاجتماعية، وعددهم يصل إلى 163 ألف متجاوز. وتعمل الوزارة حاليًا على تدقيق ومراجعة بيانات الأسر المستفيدة من الإعانات الاجتماعية لضمان أن تحصل فقط الأسر المستحقة على الدعم اللازم.

تتلقى وزارة العمل الآلاف من التبليغات بشأن وجود عدد كبير من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، وبدأت بحملة لتقاطع بيانات المستفيدين مع مؤسسات الدولة المختلفة والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص للتحقق من صحة المعلومات وإخراج المتجاوزين.

وتعتزم وزارة العمل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين واسترداد المبالغ التي لا يستحقونها بالكامل. ويسمح القانون بتقسيط المبلغ لمدة تصل إلى عشر سنوات وفقًا لحجم المبلغ المسترد.

وتدعو الوزارة المواطنين إلى التبليغ عن المتجاوزين عبر الاتصال بخط الساخن 1018، وتؤكد أنه لن يتم ملاحقة المبلغ المتوقف إذا تم الإبلاغ عن إيقاف الدعم بشكل صحيح. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين الذين يتخلفون عن الكشف وجودهم.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة العراقية لتحسين الشفافية والحد من الفساد، وضمان استخدام الإعانات الاجتماعية بطريقة صحيحة وفقًا للأسر التي تستحقها، ونحن نشجع المواطنين على التبليغ عن أي حالات احتيال أو تجاوز على الإعانات الاجتماعية للمساهمة في هذه الجهود.