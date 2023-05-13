طارق صبري يحتفل بفوز الأهلي على نظيره الترجي في دوري الأبطال

احتفل الفنان طارق صبري بفوز النادي الأهلي على نظيره النادي الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

وشارك صبري جمهوره صورة فريق النادي الأهلي عبر خاصية الستوري الخاص به بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

تفاصيل اللقاء

تمكن النادي الأهلي من الفوز على نظيره الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب دوري أبطال إفريقيا على ستاد رادس بتونس.

أحرز أهداف مباراة الأهلي والترجي بيرسي تاو هدفين في الدقيقتين 8 و55، ومحمود كهربا هدف في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

واقترب الأهلي من الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه بثلاثية خارج الديار حيث يحتسب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وأقيمت المباراة دون جمهور تنفيذا لعقوبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” على الترجي نتيجة أحداث شهدتها مباراة الفريق التونسي الأخيرة بالبطولة الأفريقية أمام شبيبة القبائل الجزائري، في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.



تعرف على موعد مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن جهة آخرى، تقام مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الجمعة المقبلة في تمام الساعة العاشرة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا