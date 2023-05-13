د. رشا سمير تكتب: الخديوي إسماعيل بقلم روبير سوليه

روبير سوليه هو كاتب له قلم مختلف ورؤية تبدو بعيدة عن كل ما يسطره الأخرون، فقد سبق وقمت بعمل حوار معه بالجريدة، روى لي فيه قصة عشقه لمصر، لأنه ببساطة مصري المولد والهوى، ولد في مصر عام 1946 من أصول شامية جعلت الحضارة العربية جزء من تركيبته الإنسانية، كما أنه إنتقل للعيش في فرنسا في سن السابعة عشر، حيث عمل فى صحيفة "لوموند" كمراسل بين روما وواشنطن، ثم أصبح رئيسا للقسم الثقافى بها، ومن ثم إتخذ الكتابة بالفرنسية كهويته الأدبية.

على الرغم من رحيله عن مصر إلا أنه أختار أن يكون له مشروع أدبي يربطه بقاهرة المعز، حيث كانت بدايته مع رواية (الطربوش) فى عام ١٩٩٢، ثم (فندق المهرجان) و(مزاج) و(علماء بونابرت فى مصر) (فنار الإسكندرية) (السادات) و(شمبيليون) و(الفرعون المخلوع) وغيرها من الإصدارات الأدبية التي تروي تاريخ مصر ودهاليز الأحداث السياسية والغوص في أعماق شخصيات مؤثرة كان لها دور ريادي في الحركات السياسية مثل الرئيس السادات.

في أوائل عام ٢٠٢٢ أصدرت دار النشر اللبنانية هاشيت أنطوان النسخة العربية المترجمة لكتاب (إسماعيل باشا- خديوي مصر) للكاتب روبير سوليه في ٢٦٤ صفحة..وهي الدار التي سبق وترجمت له أغلب أعماله الصادرة باللغة الفرنسية، الكتاب كان قد صدر عن دار Perrin فى ٢٦٠ صفحة من القطع المتوسط، بعنوان:

ISMAIL PACHA KHEDIVE d’ EGYPTE»

حفيد والي مصر

الكتاب عبارة عن سيرة ذاتية لحاكم من سلالة محمد علي باشا، تبدأ أحداثه من عام ١٨٣٠ حيث ولد إسماعيل باشا في القاهرة وينتهي بالفصل الأخير في عام ١٨٩٥ بوفاته في إسطنبول،

لقد سبق وتناولت أقلام عديدة قصة حياة الخديوي إسماعيل التي تذخر بالأحداث، إلا أن المختلف في روبير سوليه إنه يمتلك قلم رشيق، قلم صحافي ممزوج بلمحة روائية ومعلومات دقيقة أتيحت له من خلال إطلاعه ومصادره العديدة في البحث والتدقيق مما يجعل أغلب كتاباته تميل إلى الحقيقة المتوارية دائما خلف زيف من يسطرون التاريخ.

الخديوي إسماعيل شخصية محيرة للغاية وصورة لحاكم أنصفه التاريخ رغم الإتهامات التي علقت بفترة حكمه، فعلى الرغم من إتهامه بأنه أودى بمصر إلى الإفلاس مما أدى إلى إحتلالها من قبل الإنجليز، إلا أن الكثيرون رأوه مُصلحا عظيما حيث أدخل التحسينات على نظام التعليم والقضاء وخطوط النقل وتخطيط الشوارع.

بخلاف جده محمد علي الذي كان معمما ويرتدي السروال الفضفاض، إختار إسماعيل لملابسه الموضة الجديدة التي إنتشرت في السلطنة العثمانية أنذاك، الإسطنبولية (الرداء الطويل الأسود المزرر حتى الياقة والسروال الأوروبي والطربوش الأحمر.

كان يتكلم التركية والعربية والفرنسية بشكل سليم، لكنه لم يكن يتسم بالوسامة بل كان رجل قصير القامة وبدين، حسب ما كتبه سوليه في بداية كتابه.

الحقيقة أن المؤلف إستند في كل صفحة وفي الفهرس أيضا بأسماء المراجع والصحف والأشخاص الذين جاء منهم بمعلوماته وبكل ما كتب في الكتاب، وهو ما يجعل المعلومات التي تفرد هو بذكرها والتي لم يذكرها غيره تتسم بالدقة.

تركة ثقيلة وحُلم كبير

ورث إسماعيل بلدا في قمة الإزدهار الاقتصادي، فالحرب الأمريكية الأهلية التي منعت الولايات المتحدة من تصدير القطن، عادت على مصر بفائدة كبيرة حيث أن ذهبها الأبيض در عليها ثروات طائلة، إلا أنه في بداية عهده تفشى وباء أصاب حيوانات البلاد وأدى إلى كارثة حقيقية، ففي صيف عام ١٨٣٦ نفقت كل مواشي مصر السفلى، ووصل الوباء إلى جنوب البلاد في الخريف، ومن ثم انتشرت جيف الحيوانات التي ألقيت في النيل مما أدى إلى توقف النواعير عن العمل، وهدد هذا التأخر في الري موسم القطن.

أراد إسماعيل تغيير مصر وكان حُلمه الكبير أن تصبح مصر مثل أوروبا وأعتبر نفسه مكملا لمشروع جده محمد علي باشا من أجل إقامة دولة حديثة.

عمل إسماعيل على تطوير البنية التحتية، فأبدى إهتمام كبير بالطرق والجسور والترع وسكك الحديد الفرعية، وعمل بجد لتطوير البنية التحتية.

كان شغوفا بالسفن وأراد أن يؤسس أسطولا تجاريا عالي النوعية وكانت معظم السفن التي كلفت سلفه أعباء مالية ضخمة قد باتت خارج الخدمة.

قناة السويس من جديد

فكرة إنشاء قناة السويس لم تكن فكرة جديدة بل كانت هي فكرة تجول بالعقول منذ بداية القرن التاسع عشر، وكان أول من وضعوا لها خطوطا عريضة هم مهندسو بونابرت، وتلاهم السان سيمونيون الذين قاموا بإعداد خطة جديدة للقناة، إلا أن ديليسبس إختار التوقيت والأسلوب الصحيح لإعادة طرح المشروع.

أتم إسماعيل الخطوة، بل أفاض وبالغ فى الإعداد لحفل افتتاح قناة السويس بعد تشييدها، لدرجة أنه قام بتشييد سرايا الجزيرة بالزمالك على غرار قصر الهمبرا بغرناطة ليكون مقرا لإقامة الإمبراطورة أوجينى وحاشيتها خلال حفل الإفتتاح، ومُقام مكان القصر الآن فندق ماريوت بالزمالك، تلك التي تكلفت مايقرب من ٧٥٠ ألف جنيه، قام بتصميمه مهندس البلاط يوليوس فرانس، وانتهى منه عام ١٩٦٨.

كما شيد الخديوي دار الأوبرا واستغرق بناؤها خمسة أشهر بتكلفة 160 ألف جنيه، استحضر الخديوي إسماعيل من أجل الحفل ٥٠٠ طاه وخادم من فرنسا وإيطاليا حتى يظهر مدى النهضة التي أحدثها في بلاده.

حضر الافتتاح ١٠٠ ألف من الأجانب والمصريين وتكلف الحفل مليونا و٤٠٠ ألف.

من مأزق إلى آخر

كان إسماعيل بحاجة إلى المال، حيث تراكمت عليه أثمان المشتريات الضخمة من المواشي والآلات الزراعية وتكاليف مشاريع الأشغال، والنفقات التي رتبها لزيارة سلطان إسطنبول والهدايا التي قدمها لمختلف المسئولين في إسطنبول، فبعد بناء يخته الشهير "المحروسة" قام ببناء قصر ضخم في عابدين ثم تلته قصور أخرى، وجد إسماعيل المال الذي يبحث عنه لدى مصرفيين أوروبيين شديدي الحماسة لإقراضه، كما أقرضته أيضا " شركة التجارة المصرية" التي أسسها، كما إستثمر في بنك درفيو لأن الهدف الأساسي من ذلك هو إستطاعته سحب مبالغ مالية بسهولة ودون أن يعرض سمعته في السوق للخطر.

ظل الوالي يقترض يمينا ويسارا حسب ما ذكره سوليه في أحد فصول الكتاب حتى جاء قرار التحكيم الصادر عن نابليون الثالث والذي ألزم مصر بدفع تعويض لشركة السويس بقيمة ٨٤ مليون فرنك ليزيد حجم الدين العام، مما أعاد إسماعيل إلى الإقتراض من جديد!، وكأنها حلقة مفرغة لا سبيل إلى الخروج منها.

اضطر الخديوي إلى فرض ضرائب مؤلمة على العقارات وعلى الفلاحين الذين تدهورت حالتهم بسبب تلك الضرائب.

التمدن والتعليم

كان إسماعيل يرى في أوروبا نموذجا هاما للتمدن وهي الكلمة التي ما دام إستعملها في نقل حالة التحضر لدى الدول الأوروبية إلى مصر، هكذا تابع إسماعيل تعليم أبنائه في إنتظار إرسالهم إلى فرنسا وإنجلترا لإستكمال تعليمهم، كما آمن إسماعيل بالتعليم الحكومي وهو إيمان نابع من جده محمد علي باشا الذي قام بمبادرتين، الأولى إرسال شبان فرنسيين إلى فرنسا لإعدادهم في مجالات شتى والثانية تأسيس مدارس متخصصة تهدف إلى إعداد كوادر في الدولة والجيش.

رفع ميزانية التعليم وخصوصا في القرى والأرياف، وحاول في المدن إدخال تغيير على المدارس الإبتدائية بأن أدخل إليها برنامجا موسعا يشمل الحساب، والقواعد والتاريخ والجغرافيا..

وبرغم كل ذلك بقى الخديوي إسماعيل هو المسئول الأول عن الإفلاس المالي لمصر والذي قاد إلي الاحتلال البريطاني في عام ١٨٨٢..

بالغ إسماعيل في تقييم ما لديه برغم إنجازاته العديدة، إلا أنه كان يفتقر إلي صحة التقييم، ولم يكتفي بإقامة مشاريع كبرى بل كان يريدها عظيمة، ولم يحسن إختيار الوقت.. سحرته أوروبا ولم يتراجع يوما عن جعل مصر صورة منها.

النهاية

رحل إسماعيل وبقيت صورته لتتأرجح بين من قذفوه بالورود ومن حملوه سبب الخراب، لاشك أن الخديوي إسماعيل كان حاكما طموحا ونشيطا لكنه أخفق مثلما يخفق البشر، ولا شك أيضا أن مصر إنتقلت في عهده من حقبة إلى حقبة.

عارضه من عارضه..وأيده من أيده، إلا إن أفضل دفاع قيل عن هذا الرجل، هو الذي جاء على لسان حفيده الخديوي السابق عباس حلمي غداة الحرب العالمية الأولى والذي قال:

" يُلام على تبذيره وحُبه للأبهة، ولكن ما هما تلك الصفتان أذا ما قورنتا بعظمة ما قام به من أعمال كثيرة ومتنوعة، من أعادة تنظيم الأشغال العامة، وتشجيع الزراعة وإصلاح القضاء، ومساهمته في إنجاز قناة السويس، وسياسته الدولية المسالمة؟ لقد أقام في مصر ١٠٠ ألف أوروبي وحملوا إليها إلى جانب شهيتهم الواسعة لتحقيق الثروات، أساليب حديثة ومبادئ للتقدم، صحيح أن هذا العمل العظيم أدى إلى سيطرة القوى الأجنبية على المالية المصرية، لكن ذلك ليس إلا ثمنا مؤقتا للإزدهار المنشود..

إسماعيل زرع بذورا وترك خلفه شيئا آخر غير الديون: فقد أصبحت مصر أمة ".

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