كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق السداد 2023

السائقين غير الملتزمين تفرض عليه الحكومة غرامات مالية للحرص على تعليمات المرور فيما بعد ولحماية وسلامة المواطنين، حيث أن السائق يستطيع أن يعرف الغرامات المالية وطرق السداد المختلفة من خلال التقرير الذي يوفره موقع الفجر الإلكتروني للمتابعين المهتمين بالمخالفات المرورية.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

انتقل إلى موقع النيابة العامة الرسمي على الإنترنت.

اضغط على التحقق من المخالفات المرورية في القائمة.

اختر نوع سيارتك

اختر إذا كنت تريد الاستعلام عن رخصة القيادة أو رخصة المركبة.

اضغط على زر الإستعلام أدخل رقم الرخصة

اضغط على الخانة التي تحتوي على مجموع المخالفات.

إذا كانت هناك أي مخالفات مسجلة باسمك، فسوف تظهر عند الانتظار.

طرق سداد مخالفات المرور

1- الضغط على خدمات المرور، ومن المفترض أن تظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية.

2- خدمة سداد قيم مخالفات المرور من خلال السداد النقدي عند الاستلام، والسداد الإلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان البنكية، أو بطاقة ميزة.

3-الضغط على الدفع

4- كتابة بيانات توصيل الشهادة

5- اضغط على إرسال الطلب ومن هنا تظهر لك تفاصيل السداد