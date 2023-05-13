كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق السداد 2023

منوعات
مخالفات المرور
مخالفات المرور

السائقين غير الملتزمين تفرض عليه الحكومة غرامات مالية للحرص على تعليمات المرور فيما بعد ولحماية وسلامة المواطنين، حيث أن السائق يستطيع أن يعرف الغرامات المالية وطرق السداد المختلفة من خلال التقرير الذي يوفره موقع الفجر الإلكتروني للمتابعين المهتمين بالمخالفات المرورية.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 

  • انتقل إلى موقع النيابة العامة الرسمي على الإنترنت.
  • اضغط على التحقق من المخالفات المرورية في القائمة.
  • اختر نوع سيارتك
  • اختر إذا كنت تريد الاستعلام عن رخصة القيادة أو رخصة المركبة.
  • اضغط على زر الإستعلام أدخل رقم الرخصة
  • اضغط على الخانة التي تحتوي على مجموع المخالفات.
  • إذا كانت هناك أي مخالفات مسجلة باسمك، فسوف تظهر عند الانتظار.

طرق سداد مخالفات المرور

1- الضغط على خدمات المرور، ومن المفترض أن تظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية.

2- خدمة سداد قيم مخالفات المرور من خلال السداد النقدي عند الاستلام، والسداد الإلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان البنكية، أو بطاقة ميزة.

3-الضغط على الدفع 

4- كتابة بيانات توصيل الشهادة

5- اضغط على إرسال الطلب ومن هنا تظهر لك تفاصيل السداد

المخالفات المرورية أسعار المخالفات المرورية أنواع المخالفات المرورية المخالفات المرورية الجديدة المخالفات المرورية المتنوعة
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

نتيجة مباراة الأهلي اليوم أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

بوابة مرور مصر بالـرقم القومي: الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 للأفراد المخالفات الجديدة جميع المحافظات.. استعلام عن مخالفات المرور مجانًا

لـيـنك موقع النيابة العامة : استعلم عن مخالفات المرور برقم السيارة مجانًا 2023 وكيفية التظلم.. مخالفات المرور مصر برقم السيارة مايو 2023

عاجل - زلزال يهز السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم الجمعة 12-5-2023 في مصر.. "الجنيه يتحدى العملة الأمريكية"

الأهلي والترجي.. الموعد وتردد القنوات المفتوحة الناقلة في دوري أبطال إفريقيا

قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة الأهلي والترجي مجانا اليوم في دوري أبطال أفريقيا.. اضبط التردد

قصة عشق: مشاهدة وتحميل مسلسل طائر الرفراف الحلقة 32 مترجمة HD ايجي بست وماي سيما