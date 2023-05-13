مشاهدة مباراة الوداد الرياضي وصن داون بث مباشر اليوم نصف دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت

مشاهدة مباراة الوداد وصن داون بث مباشر يلا شوت اليوم .. نصف دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الوداد وصن داون بث مباشر يلا شوت اليوم.. نصف دوري أبطال إفريقيا، 13 مايو 2023، حيث يتأهب فريق الوداد البيضاوي المغربي لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في إطار مباريات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يسعى فريق الوداد البيضاوي لتحقيق الفوز في هذه المباراة على أرضه وبين جماهيره، للحفاظ على آماله في حصد لقب البطولة، بعدما تأهل إلى هذا الدور عقب فوزه في مباراة الإياب أمام الترجي التونسي بنتيجة 1-0.

من جانبه، يدخل فريق صن داونز هذه المواجهة بعدما تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه في مباراتي الذهاب والإياب على فريق الأهلي المصري، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه للحفاظ على فرصه في التأهل إلى المباراة النهائية.

يشهد هذا اللقاء تنافسًا قويًا بين الفريقين، ومن المتوقع أن يقدم كل منهما أداءً قويًا لتحقيق الفوز والتقدم نحو المربع الذهبي، وسيكون للجماهير الحضور في هذه المواجهة دور كبير في تحفيز الفريقين وتشجيعهما على تقديم مستويات عالية ومنافسة شرسة على أرض الملعب.

موعد مباراة الوداد وصن داونز في دوري الأبطال

ستشهد ملاعب كرة القدم الأفريقية مباراة قوية ومثيرة اليوم السبت، الموافق 13 مايو 2023، حيث يستعد فريق الوداد البيضاوي المغربي لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقام المباراة على أرضية ستاد مركب محمد الخامس في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة وبتوقيت المملكة العربية السعودية، ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة الهامة، للحفاظ على آمالهم في الفوز بلقب البطولة.

يدخل فريق الوداد البيضاوي هذه المباراة بعد أن تأهل إلى هذا الدور عقب فوزه في مباراة الإياب أمام الترجي التونسي بنتيجة 1-0، ويسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة على أرضه وبين جماهيره، للحفاظ على آماله في حصد لقب البطولة.

في المقابل، يدخل فريق صن داونز هذه المواجهة بعدما تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه في مباراتي الذهاب والإياب على فريق الأهلي المصري، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه للحفاظ على فرصه في التأهل إلى المباراة النهائية.

يشهد هذا اللقاء تنافسًا قويًا بين الفريقين، ومن المتوقع أن يقدم كل منهما أداءً قويًا لتحقيق الفوز والتقدم نحو المربع الذهبي. وتشكل الجماهير دعامة أساسية لدعم فريقيهما وتحفيزهما على تقديم أداء مميز، لذا من المتوقع حضور جماهير كبيرة لمشاهدة هذه المواجهة المهمة.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد وصن داونز في دوري الأبطال

وستنقل مباراة الوداد وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على قناة beIN SPORTS HD 4 الناقل الحصري للقاء في الشرق الأوسط والوطن العربي.

موعد مباراة الإياب

ستشهد ملاعب كرة القدم الأفريقية مواجهة قوية وحاسمة في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يستضيف فريق صن داونز الجنوب إفريقي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، على أرضية ستاد لوفتس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق 20 مايو 2023، في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة وبتوقيت المملكة العربية السعودية.

يسعى فريق صن داونز إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة على أرضه وبين جماهيره، للتأهل إلى المباراة النهائية والفوز بلقب البطولة. وقد استطاع الفريق الجنوب إفريقي التأهل إلى هذا الدور بعد فوزه في مباراتي الذهاب والإياب على فريق الأهلي المصري.

من جانبه، يدخل فريق الوداد البيضاوي هذه المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز خارج أرضه، والتأهل إلى المباراة النهائية وحصد لقب البطولة. وكان قد تأهل الفريق المغربي إلى نصف النهائي بعد فوزه في مباراة الإياب أمام الترجي التونسي بنتيجة 1-0.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

يشهد هذا اللقاء تنافسًا قويًا بين الفريقين، ومن المتوقع أن يقدم كل منهما أداءً قويًا لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، وسيكون للجماهير الحضور في هذه المواجهة دور كبير في تحفيز الفريقين وتشجيعهما على تقديم مستويات عالية ومنافسة شرسة على أرض الملعب.

الأهلي يضرب الترجي بثلاثية نظيفة

شهدت ملاعب كرة القدم الأفريقية مباراة هامة أمس الجمعة، الموافق 12 مايو 2023، حيث فاز فريق الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر، على نظيره الترجي التونسي، بنتيجة كبيرة 3-0، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أقيمت المباراة على أرضية ستاد رادس في تونس، وقدم فريق الأهلي عرضًا قويًا وفاز بثلاثية نظيفة، ليحصد المزيد من النقاط وتعزيز فرصه في التأهل إلى المباراة النهائية والفوز بلقب البطولة.

وتألق لاعبو الأهلي في المباراة وسجلوا أهدافًا رائعة، حيث سجل علي معلول الهدف الأول في الدقيقة الـ 20، وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة الـ 70، وأختتم وليد سليمان الهدف الثالث في الدقيقة الـ 85 من المباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

بعد هذا الفوز الكبير، يستعد فريق الأهلي لمواجهة الترجي التونسي مرة أخرى في مباراة الإياب، ويسعى إلى الفوز أو التعادل للتأهل إلى المباراة النهائية، ومن المتوقع أن تشهد مباراة الإياب تنافسًا شديدًا بين الفريقين، وسيكون للجماهير دور كبير في تحفيز الفريقين وتشجيعهما على تقديم أفضل ما لديهما.