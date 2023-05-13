الدوري الألماني| موعد مباراة بايرن ميونخ ضد شالكه اليوم

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مباراة بايرن ميونخ
مباراة بايرن ميونخ ضد شاكله اليوم

يستعد شالكه لمواجهة فريق بايرن ميونخ اليوم ضمن منافسات الدوري الألماني، على ملعب أليانز أرينا معقل العملاق البافاري بايرن ميونخ، وهذا ضمن مباريات الأسبوع ال32 من منافسات الدوري الألماني.

ومن جهته، يسعى بايرن ميونخ لتعزيز الصدارة بينما يسعى لاعبي شالكه من تأمين أنفسهم في جدول الترتيب، ولمزيد من التفاصيل يوفر موقع الفجر الإلكتروني موعد المباراة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد شالكه 

من المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ وشالكه مساء اليوم السبت 13-5-2023 في تمام الساعة 4:30 بتوقيت السعودية والقاهرة.

ومن المقرر أن يحتل بايرن ميونيخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 65 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

بايرن ميونخ ضد شالكه اليوم

ومن المفترض أن يحتل نادي شالكه المركز ال15 في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، واستطاع لاعبي شالكة الفوز في آخر مباراتين له في الدوري أيضًا، وخاض شالكه 31 مباراة سجل خلالها 31 هدفا حتى الآن.

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