مشاهدة مباراة الوداد اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT، تستعد ملاعب كرة القدم في القارة الأفريقية لاستضافة مباراة قوية ومثيرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي ستجرى مساء اليوم السبت.

تأهل فريق الوداد المغربي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تغلبه على فريق سيمبا التنزاني بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، فيما تأهل فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بعد فوزه بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين على فريق شباب بلوزداد الجزائري.

وتعتبر هذه المباراة فرصة حاسمة لكل من الفريقين لتقديم أفضل ما لديهما وتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية. ويوجد على دكة البدلاء لدى فريق الوداد العديد من اللاعبين المميزين، مثل أيوب الكعبي وزهير المترجي وكريم البركاوي، ويتطلع الفريق المغربي للاستفادة من قوته الهجومية وإحراز الأهداف.

بالنسبة لفريق ماميلودي صن داونز، يعد الفوز في هذه المباراة بالغ الأهمية لتعزيز فرصه في التأهل إلى المباراة النهائية وحصد لقب البطولة. ويتمتع الفريق الجنوب إفريقي بكوادر مميزة مثل بيتسو موسيماني المدرب الحالي للفريق، والمهاجمان توكيلو رانديلي وبيتروس شالوليلي، وسيعمل الفريق على الاستفادة من قوته الدفاعية وعزمه في الفوز والتأهل.

من المتوقع أن تشهد هذه المباراة تنافسًا شديدًا ومنافسة قوية بين الفريقين، وسيكون للجماهير دور هام في تشجيع الفريقين وتحفيزهما على تقديم أداءٍ قويٍ ومميزٍ على أرض الملعب.

القناة الناقلة لمباراة الوداد وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تذاع مباراة الوداد وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر شاشة bein sports HD 4.

ملعب مباراة الوداد وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الوداد وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المركب الرياضي محمد الخامس

موعد مباراة الوداد وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الوداد وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

تشكيل الوداد المتوقع أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود - يحيى عطية الله - أرسين زولا - الحسين بن عيادة.

خط الوسط: جلال الداودي - يحيى جبران - أيمن الحسوني - سيف الدين بوهرة.

خط الهجوم: زهير المترجي - سامبو جونيور.

تشكيل صن داونز المتوقع ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: ميكانا - موداو - مافالا - موديبا.

خط الوسط: موكوينا - أليندي - زواني.

خط الهجوم: مايلولا - مايما - شالوليلي.