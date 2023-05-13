مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري | يلا شوت

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري | يلا شوت، في مواجهة من المتوقع أن تحمل الإثارة والندية، يخوض فريقا الزمالك والإسماعيلي اختبارًا جديدًا في السابعة مساء اليوم، السبت، على استاد الإسماعيلية، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر

يسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة للتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خاصةً أنه يحتل المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وبات موقفه مهددًا من المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل، وبالتالي يحتاج إلى الفوز في هذه المباراة للحفاظ على آماله في التأهل للبطولة القارية.

من جهة أخرى، يسعى فريق الإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء، حيث يقبع في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، وما زال في مناطق الخطورة التي تصارع على النجاة من شبح الهبوط إلى القسم الثاني، لذا يحتاج إلى الفوز لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري والابتعاد عن مراكز الهبوط.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوترة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. وسيعتمد الفريقان على قوة خطوطهما الهجومية والدفاعية، وعلى تكتيكات المدربين لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة. وسيكون لعشاق الكرة المصرية عينهم على هذا اللقاء، الذي يعد واحدًا من أهم مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر

تعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز الرابعة تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو. وقد فاز الفريق الأبيض في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة تحت قيادة المدرب الجديد.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 46 نقطة، ويحتاج إلى الفوز للمحافظة على آماله في التأهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل.

من جهة أخرى، يتطلع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إلى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الزمالك خلال مباراتهم مع بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي انتهت بفوز الأبيض 3-2 وتأهله لدور الـ16 بشق الأنفس. ويركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بشكل خاص، من أجل تجنبها في مواجهة الإسماعيلي.

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر يلا شوت

وحذر المدرب الكولومبي لاعبي الزمالك من التهاون أمام مرمى الإسماعيلي، كما حثهم على استغلال الفرص وتحقيق هدف مبكر يربك الفريق المنافس، ويتطلع الزمالك إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، بينما يسعى الإسماعيلي للفوز وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث يقبع في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، وما زال يصارع من أجل النجاة من الهبوط إلى القسم الثاني.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من، محمد صبحي ومحمد نديم ومحمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد ومحمود شبانة ومصطفى الزناري ومحمد طارق وحاتم محمد "سكر" ومحمد أشرف "روقا" ومحمد حسام "بيسو" وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد بلحاج ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

وفي المقابل يتطلع الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، لتعويض الخسارة التي تعرض لها الفريق في لقاء بيراميدز السابق، وحذر المدير الفني اللاعبين من صعوبة اللقاء خاصة وأن الزمالك منافس قوي ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين.

ويغيب عن الدراويش كل من عبد الرحمن مجدي وصالح جمعة ومحمد حسن والحارس محمد.

ويخوض الإسماعيلي المباراة بقائمة تضم كلًا من، محمد فوزى وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد بيومي وعصام صبحى وكريم عرفات ومحمد دسوقى وعماد حمدى وسيرجي اكاو محمد بيومي ومحمد مخلوف وأحمد مدبولي وعمر الساعي وكريم الديب وياو أنور ومحمود الشبراوى ومحمد الشامي وفراس شواط.