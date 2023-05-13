يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، يستعد فريق مانشستر يونايتد لاستضافة نظيره وولفرهامبتون اليوم السبت، على ملعب "أولد ترافورد"، في إطار الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم الحالي 2022-2023.

يسعى فريق مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في هذا اللقاء الصعب، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب والاقتراب من المنافسة على لقب البطولة. ويدرك الفريق جيدًا صعوبة المباراة، حيث سيواجه فريقًا قويًا ومنظمًا مثل وولفرهامبتون.

وسيعتمد مدرب مانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشار، على تشكيلة قوية ومتوازنة، تتكون من أفضل اللاعبين في صفوف الفريق، وذلك لتحقيق الفوز في هذه المباراة وإسعاد جماهير الفريق.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومفتوحة، حيث يعتمد فريق وولفرهامبتون على خط هجوم قوي وسريع، فيما يستند فريق مانشستر يونايتد على خبرة لاعبيه ومهاراتهم في الاستحواذ على الكرة وصناعة الفرص الهجومية.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 63 نقطة، حصدها من 34 مباراة، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتعزيز موقعه في المربع الذهبي والابتعاد عن المنافسين على هذا المركز، خاصةً ليفربول الذي يحتل المركز الخامس ويتبعه بفارق نقطتين فقط.

بينما يحتل فريق وولفرهامبتون المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة حصدها من 35 مباراة، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، من أجل الابتعاد عن دوامة الصراع المحتدم في المناطق المهددة بالهبوط من الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يستخدم مدرب مانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشار، تشكيلة قوية ومتنوعة، تتضمن أفضل اللاعبين في صفوف الفريق، وذلك لتحقيق الفوز وتحسين موقع الفريق في جدول الترتيب.

ومن جهته، يعتمد فريق وولفرهامبتون على استراتيجية الدفاع المنظم والهجمات السريعة، ويسعى الفريق للاستفادة من الفرص التي ستسنح له لتسجيل الأهداف، وذلك لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

وبالنظر إلى أهمية المباراة للفريقين، يتوقع أن تكون المواجهة مثيرة ومتوترة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وستكون هذه المباراة فرصة للاعبين لإثبات قوتهم ومهاراتهم في الملعب وتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون | اضغط هنـــا

موعد مباراة مان يونايتد وولفرهامبتون

مباراة مان يونايتد ضد وولفرهامبتون، فى الخامسة مساء اليوم السبت، على أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

علَّق تين هاج، مدرب فريق مانشستر يونايتد، على مركز الفريق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الرابع ويسعى لتحسين موقعه في المربع الذهبي. وأشار هاج إلى أن الفريق بحاجة لتحقيق ثلاثة انتصارات في المباريات المتبقية للموسم، وأن كل شيء في أيديهم، وأنهم يركزون على أنفسهم ولا ينظرون إلى المنافسين، وأن الأمر يتعلق بأدائهم ومستواهم في المباريات.

كما أكد هاج على أهمية الشخصية والطاقة في المباريات المتبقية، وأن الفريق لا يمكنه الشعور بالأسف على أنفسهم، وأنهم بحاجة إلى إظهار الشخصية وتحقيق الانتصارات في المباريات. وأشار إلى أن الفريق يلعب كل ثلاثة أيام منذ عيد الميلاد، وهذا يتطلب طاقة كبيرة من اللاعبين.

وأعرب هاج عن ثقته في فريقه وفي قوتهم على أرضهم، حيث يستضيف الفريق ثلاث مباريات من آخر أربع مباريات على ملعب "أولد ترافورد"، وأنهم يمتلكون ثقة أكبر من الفرق الزائرة، وأن الملعب يمثل حصنًا للفريق. وأكد هاج أنه سعيد لأن ملعب "أولد ترافورد" يمثل حصنًا لفريقه وأنه يعتبر ذلك أمرًا هامًا لتحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية.