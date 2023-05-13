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بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون يلا شوت اليوم 13/مايو/2023 بالدوري الإنجليزي بدون تقطيع

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون يلا شوت اليوم 13/مايو/2023 بالدوري الإنجليزي دون تقطيع

بث مباشر
بوابة الفجر

تستعرض "بوابة الفجر" مشاهدة مباراة فريقي مانشستر يونايتد ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي تُقام ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من البطولة ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، وستبدأ في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش (5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة).

وسوف تُنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قنوات beIN Sports HD1 وbeIN Sports HD2، وستبث المباراة أيضًا على قنوات Sky Sports Premier League وSky Sports Main Event في المملكة المتحدة، كما ستكون المباراة متاحة للمشاهدة عبر خدمة البث الحي عبر الإنترنت beIN Connect وSky Go.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ستُقام مباراة فريقي مانشستر يونايتد ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت الموافق 13 مايو 2023، حيث سيتم لعب اللقاء على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من البطولة.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، والخروج بالنقاط الثلاث التي تساعده على تحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. ومن المتوقع أن يقدم الفريق عرضًا قويًا أمام وولفرهامبتون ويسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة.

وتذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium، وسيتم التعليق عليها بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس. ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر البث الحي عبر الإنترنت، وذلك عبر خدمة beIN Connect، بالإضافة إلى ذلك، سيتم بث المباراة على عدة قنوات رياضية حول العالم.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد خوضه 35 مباراة، حيث يمتلك الفريق 63 نقطة، ويسعى لتحسين موقعه في الجدول خلال المراحل المتبقية من البطولة. 

بينما يحتل فريق وولفرهامبتون المركز الثالث عشر في الجدول برصيد 40 نقطة، ويسعى الفريق لتحسين أدائه خلال مبارياته القادمة في الدوري الإنجليزي.

 ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث في هذه المرحلة المهمة من البطولة.

أعلن المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، اريك تن هاج، عن تشكيلة الفريق التي سيخوض بها مباراته ضد فريق وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي للمحترفين، والتي ستقام على ملعب أولد ترافورد، معقل الفريق الأحمر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون | اضغط هنـــا

ويبحث فريق مانشستر يونايتد عن تحقيق الفوز في هذه المباراة، وذلك لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وزيادة فارق النقاط بينه وبين المنافسين على المناصب المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

وأعلن تن هاج عن تشكيلة الفريق التي ستخوض هذه المباراة، حيث من المتوقع أن يتواجد اللاعب ماركوس راشفورد في قلب هجوم تشكيلة مانشستر يونايتد، وسيشارك اللاعب كاسيميرو في خط الوسط، ومن المتوقع أن يلعب اللاعبون الآتية أسماؤهم في التشكيلة الأساسية: ديفيد دي خيا في حراسة المرمى، وخط الدفاع يتكون من وان بيساكا وفريد ويليامز ولوك شاو، وفي خط الوسط، رفقة كاسيميرو، يلعب نجم الفريق بول بوجبا وبرونو فيرنانديز.

وأشار تن هاج إلى أن الفريق سيقاتل بكل قوة من أجل تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث في هذه المرحلة المهمة من البطولة، وسيسعى الفريق إلى تقديم أداء قوي ومتميز لتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون

  • في حراسة المرمى: دي خيا.
  • في خط الدفاع: ديوغو دالوت، لوك شاو،فيكتور ليندلوف، ون بيساكا.
  • في خط الوسط: سابيتسر، كاسيميرو، برونو فيرنانديز.
  • في خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فوتر فيغورست، جادون سانشو.
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