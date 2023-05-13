مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت اليوم 13-05-2023 في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت اليوم 13-05-2023 في الدوري الانجليزي، في يوم السبت الموافق 13 مايو، جمعت المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق وولفرهامبتون، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتنافس الفريقان بشراسة في هذه المباراة المهمة، حيث كان المضيف مانشستر يونايتد يتطلع للفوز وتحسين موقعه في جدول ترتيب البطولة، بينما كان فريق وولفرهامبتون يسعى للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز مكانته في البطولة.

وشهدت المباراة منافسة شديدة بين الفريقين، إلا أن فريق مانشستر يونايتد تمكن من الفوز بالمباراة بنتيجة 2-1، بفضل أهداف اللاعبين ماسون جرينوود وماركوس راشفورد.

وقدم الفريقان أداءً جيدًا في المباراة، وتمكن كلاهما من إنشاء فرص للتسجيل، إلا أن فريق مانشستر يونايتد كان الأكثر فاعلية في التحويل الدقيق للفرص إلى أهداف، مما جعله يحصد النقاط الثلاث.

وبهذا الفوز، استطاع فريق مانشستر يونايتد تحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والتقدم للمركز الثالث برصيد 66 نقطة، فيما بقي فريق وولفرهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 40 نقطة.

موقف مانشستر يونايتد وولفرهامبتون قبل المباراة

يسعى فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب إريك تين هاج، للفوز في مباراتهم القادمة للإستمرار في المنافسة على المربع الذهبي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم القادم.

ويسعى الفريق لتعويض فقدان النقاط التي تعرض لها في آخر ثلاث مباريات، والتي أدت إلى تراجع مركزه في جدول ترتيب البطولة. ولذلك، يسعى الفريق لتحقيق الانتصار في المباراة القادمة وإظهار أفضل مستوياته على أرض الملعب.

من جهة أخرى، يريد فريق وولفرهامبتون الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، أو إحداث المفاجأة والفوز على مانشستر سيتي، من أجل تحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. وبالرغم من أن الفريق يعاني من بعض الصعوبات هذا الموسم، إلا أنه يسعى بكل قوة لإثبات أنه قادر على الفوز في أي مباراة وتحقيق نتائج إيجابية.

ومن المتوقع أن تكون المباراة بين الفريقين شديدة الصرامة والتحدي، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز وتحقيق النتيجة الإيجابية. وسيكون على فريق مانشستر سيتي العمل بجدية وتركيز عالٍ لتحقيق الفوز في هذه المباراة، بينما سيعمل وولفرهامبتون على الاستفادة من أي فرصة لتحقيق الفوز وتحسين مكانته في جدول ترتيب البطولة.

ترتيب مانشستر يونايتد وولفرهامبتون قبل لقاء اليوم

فريق مانشستر يونايتد، المعروف بـ "الشياطين الحمر"، يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 63 نقطة، بعد خوض 34 مباراة في الموسم الحالي، وقد حقق الفريق الإنجليزي العريق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، وسجل لاعبو الفريق 49 هدفًا، واستقبلوا 41 هدفًا في شباكهم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون | اضغط هنـــا

من جهة أخرى، يحتل فريق وولفرهامبتون المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعد خوض 35 مباراة في الموسم الحالي، وقد حقق الفريق الإنجليزي الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الفوز في 11 مباراة فقط، وتعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 17 مباراة، وسجل لاعبو الفريق 40 هدفًا، واستقبلوا 30 هدفًا في شباكهم.

وبالرغم من أن فريق وولفرهامبتون يعاني من بعض الصعوبات في الموسم الحالي، إلا أنه يسعى بكل جهده لتحسين مكانته في جدول ترتيب البطولة وتحقيق نتائج إيجابية، بينما يسعى فريق مانشستر يونايتد للحفاظ على مكانته في المربع الذهبي والمنافسة على الألقاب، وسيكون الفريق جاهزًا للعب بأفضل ما لديه في المباراة القادمة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

وتنطلق المباراة التي ستجمع بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أرضية ستاد أولد ترافورد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثين من بطولة البريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

ويتم بث المباراة التي ستبدأ بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر مجموعة قنوات بى إن سبورت الناقل الحصرى للبطولة فى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.