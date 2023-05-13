مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي يلا شوت اليوم بث مباشر في الدوري المصري الممتاز

كورة لايف الأن مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي يلا شوت اليوم بث مباشر في الدوري المصري الممتاز ، يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره الاسماعيلي بالمباراة التى تجمع بينهما فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدورى الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي يلا شوت اليوم بث مباشر في الدوري المصري الممتاز، ستجمع المباراة المرتقبة بين الزمالك والإسماعيلي الجماهير الرياضية مساء اليوم السبت في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز. ويحتاج كلا الفريقين إلى الفوز لتحسين ترتيبهما في جدول الترتيب وتعزيز فرصهما في المنافسة على اللقب.

يدخل الزمالك المباراة بأداء جيد في الفترة الأخيرة، حيث يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، ويتطلع إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة للمحافظة على مركزه وتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب.

ومن جهة أخرى، يواجه الإسماعيلي ضغطًا كبيرًا للحفاظ على مركزه في الدوري، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة. ويسعى الفريق إلى تحسين أدائه وتحقيق الفوز في هذه المواجهة لتعزيز فرصه في البقاء في الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوازنة بين الفريقين، حيث يتمتع كل منهما بقوة هجومية ودفاعية. ومن المؤكد أن الجماهير ستكون في الاستاد لمؤازرة فرقها المفضلة وتحفيزها على تحقيق الفوز.

ويشهد اللقاء مواجهة بين عدد من اللاعبين المميزين على الساحة الرياضية المصرية، مما يجعلها مباراة مثيرة وشديدة المنافسة. ويترقب عشاق الساحرة المستديرة هذه المواجهة بفارغ الصبر، على أمل أن تشهد النتيجة تحديدًا واضحًا لأحد الفريقين.

موعد وملعب مباراة الزمالك والإسماعيلي

يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسماعيلية، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين بمسابقة الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

تُنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورت.

ترتيب الزمالك والاسماعيلي في الدوري

يستعد الزمالك والإسماعيلي لمواجهة مهمة في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة هذه المواجهة بفارغ الصبر. يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في هذه المواجهة لتعزيز مركزه في الترتيب وتحقيق الانفراد بالمركز الثالث.

ومن جهة أخرى، يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، ويسعى جاهدًا لتحسين أدائه وتعزيز رصيده بالنقاط الثلاث في هذه المواجهة، وتفادي الخسارة التي يمكن أن تزيد من مشاكل الفريق في الهبوط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

وتتوقع الجماهير أن يكون اللقاء شديد المنافسة، حيث يتمتع كلٌ من الفريقين بلاعبين مميزين، ويعملان جاهدين على تحقيق النتيجة المرجوة. ومن المؤكد أن الجماهير ستكون في الاستاد لمؤازرة فرقها المفضلة وتحفيزها على تحقيق الفوز، وتأمل في أن تشهد المباراة تحديدًا واضحًا لصالح أحد الفريقين.

طاقم تحكيم مباراة الليلة

سيتم إدارة مباراة الليلة بين الزمالك والإسماعيلي بواسطة طاقم تحكيم دولي مميز، حيث يتم قيادة المباراة بقيادة الحكم محمد عادل، ويعاونه كلٌ من هاني خيري وعمر فتحي كحاملي راية، ومحمد الغازي حكمًا رابعًا.

وتم تعيين مصطفى مدحت حكمًا لتقنية الفيديو (VAR)، وسيعمل محمد عزازي كمساعد له في إدارة التقنية. وتعتبر هذه الخطوة إضافة مهمة للمباراة، حيث يمكن استخدام التقنية لتحديد بعض اللقطات الحاسمة وتجنب الأخطاء التحكيمية.

ويعد هذا الطاقم التحكيمي من الطواقم المميزة في الدوري المصري الممتاز، حيث يتمتعون بخبرة وكفاءة عالية في إدارة المباريات، وستكون هذه المباراة فرصة لهم للتألق وإثبات قدراتهم. ومن المؤكد أن الجماهير ستترقب الأداء الجيد للحكم والطاقم التحكيمي، وتأمل أن يتم تطبيق القوانين بشكل صحيح وعادل على الفريقين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

قائمة الزمالك لمباراة الليلة

شهدت قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلى استبعاد محمد عواد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة لأسباب فنية، بينما يغيب حمزة المثلوثي ونبيل عماد "دونجا" للإيقاف، وعمرو السيسي وعمر جابر للإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى كالتالى: محمد صبحي - محمد نديم ومحمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - مصطفى الزناري - محمد طارق - حاتم محمد "سكر" ومحمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك

شهدت قائمة الإسماعيلى لمواجهة الزمالك استبعاد كل من حسن صابر، أحمد محسن، حمدي النقاز، محمد صبحي، عمر الوحش، محمد عبد السميع، وصالح جمعة لأسباب فنية، بينما يغيب محمد حسن للإيقاف، وعبد الرحمن مجدى ومحمد كوكو للإصابة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي: محمد فوزي، أحمد عادل عبد المنعم وهاشم، باهر المحمدي، محمد نصر، محمد بيومي، عصام صبحى، كريم عرفات، محمد دسوقي وعماد حمدى، سيرجي أكا، محمد مخلوف، أحمد مدبولى، محمد عبد السميع، عمر الساعى، كريم الديب، ياو أنور، محمود الشبراوي وفراس شواط، محمد الشامي.