بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري .. يلا شوت

بث مباشر| كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري الشوط الثاني بدون تقطيع .. يلا شوت ، ولم تشهد أول 15 دقيقة أي هجمات خطرة للفريقين غير انفراد صريح لفراس شواط أمام محمد صبحي حارس الزمالك إلا أن لاعب الدراويش أضاعها بشكل غريب.

بث مباشر|الآن مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري الشوط الأول بدون تقطيع .. يلا شوت ، ويبحث فريق الزمالك عن العودة من الإسماعيلية بالثلاث نقاط، ومواصلة انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز، بعد فوزه في الجولة الأخيرة على فريق سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.

بث مباشر| الآن مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري الشوط الأول .. يلا شوت ، وكانت مواجهة الدور الأول قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة 10 من بطولة الدوري العام المصري.

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري.. يلا شوت، يستعد فريق الإسماعيلي لاستضافة نظيره الزمالك، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في موسم 2022-2023. يملك فريق الإسماعيلي ميزة الأرض والجمهور، ويسعى جاهدًا لتحقيق الفوز في هذه المباراة، وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام فريق بيراميدز بنتيجة 3-1.

ويسعى الإسماعيلي للعودة سريعًا إلى طريق الانتصارات بعد أن تمكن من تحقيق نتائج إيجابية تحت قيادة المدرب حمزة الجمل، والتي ساعدت الفريق في الخروج من مراكز الهبوط. ويعتبر هذا اللقاء فرصة مهمة للإسماعيلي لتجنب الدخول في دوامة النتائج السلبية وتحقيق الفوز على الزمالك.

ومن جهة أخرى، يبحث فريق الزمالك عن مواصلة الانتصارات بعد فوزه في المباراة الأخيرة بالدوري المصري الممتاز على فريق سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، وذلك بعد تعرضه لبعض الانتكاسات في مباريات سابقة. ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتعزيز موقعه في جدول الترتيب والتنافس على اللقب.

ومن المتوقع أن تكون المباراة شديدة المنافسة، حيث يعد كل فريق من أفضل الفرق في مصر، ويمتلك كلٌ منهما لاعبين مميزين ويعملون جاهدين على تحقيق الفوز، ستكون الجماهير حاضرة بالاستاد لمؤازرة فريقها المفضل، ومن المؤكد أن الطرف الفائز سيحظى بمكافأة كبيرة في صراع اللقب هذا الموسم.

يسعى فريق الزمالك إلى مواصلة المنافسة على الصدارة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، والتقدم في المراكز بهدف الوصول إلى المركز الثاني والانضمام إلى الفرق العليا في المسابقة، وذلك للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل فريق الزمالك حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، ويتطلع الفريق لتقليص الفارق بينه وبين فريقي بيراميدز وفيوتشر، اللذين يتصدران الجدول، وذلك بهدف الوصول للمركز الثاني والمنافسة على اللقب.

أما فريق الإسماعيلي فيحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الزمالك اليوم، ويسعى الفريق لتحسين موقعه في الجدول ولتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، بهدف الابتعاد عن منطقة الهبوط وتحقيق الانتصار الثمين على الزمالك.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري

تنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري

تذاع مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

معلق مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري

يعلق حاتم بطيشة على مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري.