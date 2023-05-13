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بث مباشر الزمالك والإسماعيلي يلا شوت | الآن مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر الشوط الثاني اليوم يلا شوت تويتر ، سجل إبراهيما نداي هدف التعادل للزمالك أمام الإسماعيلي في الدقيقة 37، لتصبح النتيجة 1/1 في المباراة التي تجمع الفريقين بإستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بث مباشر الزمالك والإسماعيلي يلا شوت | الآن مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر الشوط الأول اليوم يلا شوت تويتر ، بث مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر في الدوري المصري الممتاز، اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.

بث مباشر الزمالك والإسماعيلي يلا شوت | الآن مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر الشوط الأول اليوم يلا شوت ، يخوض نجوم الزمالك مباراة الإسماعيلي من أجل مواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة السابقة على سيراميكا كليوباترا.

بث مباشر الزمالك والإسماعيلي يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم يلا شوت ، يترقب عشاق كرة القدم في مصر وخارجها اللقاء الهام الذي يجمع بين فريقي الزمالك والإسماعيلي، في ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتعتبر هذه المباراة من أهم المباريات في المسابقة، حيث يتنافس الفريقان على تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وذلك بهدف تحسين موقعهما في جدول ترتيب الدوري.

وتاريخيًا، جمعت الفريقان 119 مباراة، حقق الزمالك خلالها 55 فوزًا مقابل 32 انتصارًا للإسماعيلي، وانتهت 32 مباراة بالتعادل. وسجل الزمالك 153 هدفًا في شباك الإسماعيلي، بينما سجل الإسماعيلي 121 هدفًا في شباك الفريق الأبيض.

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ويعد محمد صلاح أبو جريشة هداف الإسماعيلي في مباريات الزمالك برصيد 5 أهداف، بينما يعد عبد الحليم علي هداف الزمالك في مباريات الإسماعيلي برصيد 8 أهداف، ويعد عبد الواحد السيد أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الكلاسيكو برصيد 19 مباراة.

وقد حقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي في المباراة التي جمعتهما في الدور الأول من البطولة، والتي أقيمت في الجولة العاشرة، بنتيجة 3-1.

ويسعى فريق الزمالك إلى الاستمرار في ملاحقة فريقي بيراميدز وفيوتشر، حاملي الصدارة في جدول ترتيب الدوري، وذلك بهدف تحسين موقعه في الجدول والوصول إلى المركز الثاني والمنافسة على اللقب، ويحتل الزمالك حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز المصري برصيد 43 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الأهلي، صاحب القمة، لكن الأهلي لعب مباريات أقل من الزمالك. وللمارد الأحمر 4 مباريات مؤجلة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، ويسعى الفريق للفوز في هذه المباراة المهمة بهدف الابتعاد عن منطقة الهبوط.

تشهد الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز مواجهة ديربي جديد بين الإسماعيلي والزمالك، وذلك على ملعب استاد الإسماعيلية. يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، ويسعى للفوز في هذه المباراة لتقليص الفارق بينه وبين بيراميدز، صاحب المركز الثالث برصيد 49 نقطة، من جهة أخرى، يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، ويسعى هو الآخر للفوز بهدف الابتعاد عن منطقة الهبوط.

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وسيكون أمام الإسماعيلي مهمة صعبة للتغلب على الزمالك في ديربي "ولاد العم"، حيث لم يحقق الدراويش الانتصار على الفريق الأبيض في آخر 12 مواجهة جمعتهما في جميع البطولات، وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدور الأول من الدوري المصري الممتاز في 29 ديسمبر 2022، حيث فاز الزمالك بنتيجة 3-1. ويعود آخر انتصار للإسماعيلي على الزمالك إلى تاريخ 2 أبريل 2018، عندما حقق الدراويش الفوز بنتيجة 3-1 في الجولة الثلاثين من الدوري المصري لموسم 2017-2018.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

وحقق الإسماعيلي انتصاره الأخير على الزمالك في استاد الإسماعيلية، بأهداف كل من محمود متولي، كريم بامبو وإبراهيم حسن، بينما سجل هدف الزمالك الوحيد معروف يوسف، ولم يحقق الدراويش الفوز على الفريق الأبيض منذ 5 سنوات وتحديدًا منذ تاريخ 2 أبريل 2018، أي مدة 1867 يومًا، حيث فاز الزمالك في 12 مباراة جمعتهما بمختلف البطولات، بما في ذلك 3 مباريات في بطولة كأس مصر.

وبالنظر إلى الأداء الحالي للفريقين، يتوقع أن تكون المباراة شديدة الندية والتنافس، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، وسيكون من المثير للاهتمام متابعة نتيجة هذه المواجهة وكيفية تأثيرها على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وجاءت انتصارات الزمالك على الإسماعيلي كالتالي:

1- الزمالك 4-1 الإسماعيلي (كأس مصر)

2- الزمالك 2-0 الإسماعيلي (الدوري)

3- الزمالك 3-1 الإسماعيلي (الدوري)

4- الزمالك 2-1 الإسماعيلي (الدوري)

5- الزمالك 3-1 الإسماعيلي (الدوري)

6- الزمالك 2-1 الإسماعيلي (الدوري)

7- الزمالك 1-0 الإسماعيلي (كأس مصر)

8- الزمالك 2-0 الإسماعيلي (الدوري)

9- الزمالك 2-0 الإسماعيلي (الدوري)

10- الزمالك 2-1 الإسماعيلي (الدوري)

11- الزمالك 1-0 الإسماعيلي (كأس مصر)

12- الزمالك 3-1 الإسماعيلي (الدوري)