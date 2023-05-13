مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر في الدوري المصري يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر في الدوري المصري يلا شوت اليوم، يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المصرية عن رابط لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

ويسعى فريق الزمالك، الذي يقوده المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، للفوز في هذه المباراة من أجل تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الجدول برصيد 43 نقطة، ويسعى للفوز في هذه المباراة لتقليص الفارق بينه وبين بيراميدز، صاحب المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

وسيواجه الزمالك فريق الإسماعيلي الذي يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، ويسعى هو الآخر للفوز في هذه المباراة من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط.

ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة شديدة الندية والتنافس بين الفريقين، ويتوقع أن يقدم كلا الفريقين أداء جيدا في الملعب.

وسيكون الفوز بمثابة دفعة قوية لأي من الفريقين، خاصة بالنظر إلى المنافسة الشديدة في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وسيكون من المثير للاهتمام متابعة اللقاء ومشاهدة كيف سيتصرف كل فريق في الملعب، ومن سينجح في الفوز وحصد النقاط الثلاث.

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم

في إطار الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق الإسماعيلي في مواجهة مرتقبة تجمع الفريقين. ستقام المباراة اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد الإسماعيلية.

يسعى الفريق الأبيض الذي يدربه المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويحتل الزمالك المركز الرابع في الجدول برصيد 43 نقطة، ويسعى لتقليص الفارق بينه وبين بيراميدز الذي يحتل المركز الثالث، والذي يفصله عنه بست نقاط فقط.

من جهته، يسعى فريق الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة للابتعاد عن منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، وبالنظر إلى التنافس الشديد في الدوري المصري هذا الموسم، يتوقع أن تكون هذه المباراة شديدة الندية والتحدي بين الفريقين.

وسيكون للجماهير المصرية وعشاق الكرة العربية فرصة لمتابعة هذه المباراة المثيرة عبر العديد من القنوات التلفزيونية المصرية والعربية، كما يمكن مشاهدتها عبر الإنترنت عن طريق البث المباشر عبر مختلف المنصات الرياضية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

بث مباشر مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

وتذاع مباراة الزمالك والإسماعيلي على قناة «أون تايم سبورت 1»؛ حيث إنها الناقل الحصري لمنافسات الكرة المصرية.

التشكيل المتوقع للزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- محمد عبد الغني- أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا- نبيل عماد دونجا- سيف فاروق جعفر.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو- سيف الدين الجزيري- مصطفى شلبي.